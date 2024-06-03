В ООН призвали все страны мира признать Палестину
Специальные докладчики ООН призвали все страны мира признать Палестину
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Специальные докладчики ООН призвали все государства признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
"Все государства должны последовать примеру 146 государств-членов ООН и признать государство Палестина, а также использовать все имеющиеся в их распоряжении политические и дипломатические ресурсы для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе", - говорится в документе.
Эксперты ООН считают, что это необходимое условие для достижения прочного мира в Палестине и на всем Ближнем Востоке, а также "важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость". Они приветствовали недавнее признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией, которое произошло после того, как Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов - 143 против девяти - проголосовала в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН.
"Несмотря на то, что перспектива прочного мира и прекращения оккупации остается неясной со времени заключения соглашений в Осло более 30 лет назад, нельзя отказываться от политического решения. Решение о сосуществовании двух государств остается единственным международно признанным путем к миру и безопасности для Палестины и Израиля и выходом из многолетних циклов насилия и недовольства", - приводятся в заявлении слова спецпредставителей.