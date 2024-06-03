https://ria.ru/20240603/palestina-1950130142.html

В ООН призвали все страны мира признать Палестину

В ООН призвали все страны мира признать Палестину - РИА Новости, 03.06.2024

В ООН призвали все страны мира признать Палестину

Специальные докладчики ООН призвали все государства признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:00

2024-06-03T12:00

2024-06-03T12:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Специальные докладчики ООН призвали все государства признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)."Все государства должны последовать примеру 146 государств-членов ООН и признать государство Палестина, а также использовать все имеющиеся в их распоряжении политические и дипломатические ресурсы для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе", - говорится в документе.Эксперты ООН считают, что это необходимое условие для достижения прочного мира в Палестине и на всем Ближнем Востоке, а также "важное признание прав палестинского народа и его борьбы и страданий за свободу и независимость". Они приветствовали недавнее признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией, которое произошло после того, как Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов - 143 против девяти - проголосовала в поддержку заявки Палестины на полноправное членство в ООН."Несмотря на то, что перспектива прочного мира и прекращения оккупации остается неясной со времени заключения соглашений в Осло более 30 лет назад, нельзя отказываться от политического решения. Решение о сосуществовании двух государств остается единственным международно признанным путем к миру и безопасности для Палестины и Израиля и выходом из многолетних циклов насилия и недовольства", - приводятся в заявлении слова спецпредставителей.До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240527/palestina-1948521486.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон