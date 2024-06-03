https://ria.ru/20240603/otvetstvennost-1950288085.html

Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида

Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида - РИА Новости, 03.06.2024

Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила запретить распространение контента, направленного на популяризацию... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:00

2024-06-03T22:00

2024-06-03T22:00

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила запретить распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также повысить ответственность за его пропаганду. "Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о внесении изменений в Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета на распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также в КоАП РФ в части повышения ответственности за пропаганду суицидального поведения", - следует из ежегодного доклада уполномоченного. Кроме того, детский омбудсмен предложила министерству просвещения РФ организовать проведение на постоянной основе мероприятий по повышению квалификации для педагогов-психологов и классных руководителей по профилактике суицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html

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общество, россия, мария львова-белова