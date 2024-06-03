https://ria.ru/20240603/otvetstvennost-1950288085.html
Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида
Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила запретить распространение контента, направленного на популяризацию... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:00
2024-06-03T22:00
2024-06-03T22:00
общество
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мария львова-белова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила запретить распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также повысить ответственность за его пропаганду. "Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о внесении изменений в Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета на распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также в КоАП РФ в части повышения ответственности за пропаганду суицидального поведения", - следует из ежегодного доклада уполномоченного. Кроме того, детский омбудсмен предложила министерству просвещения РФ организовать проведение на постоянной основе мероприятий по повышению квалификации для педагогов-психологов и классных руководителей по профилактике суицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html
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общество, россия, мария львова-белова
Общество, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида
Мария Львова-Белова предложила повысить ответственность за пропаганду суицида
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила запретить распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также повысить ответственность за его пропаганду.
"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о внесении изменений в Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета на распространение контента, направленного на популяризацию суицидального поведения, а также в КоАП РФ в части повышения ответственности за пропаганду суицидального поведения", - следует из ежегодного доклада уполномоченного.
Кроме того, детский омбудсмен предложила министерству просвещения РФ организовать проведение на постоянной основе мероприятий по повышению квалификации для педагогов-психологов и классных руководителей по профилактике суицидального и самоповреждающего поведения несовершеннолетних.