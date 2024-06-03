https://ria.ru/20240603/otravlenie-1950100770.html
На Чукотке более 20 детей отравились в гостинице
На Чукотке более 20 детей отравились в гостинице - РИА Новости, 03.06.2024
На Чукотке более 20 детей отравились в гостинице
Группа детей заболела острой кишечной инфекцией в гостинице Анадыря на Чукотке, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:12
2024-06-03T10:12
2024-06-03T10:17
происшествия
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Группа детей заболела острой кишечной инфекцией в гостинице Анадыря на Чукотке, сообщила прокуратура региона. "В Анадыре зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией постояльцев гостиницы "Хостел", в том числе несовершеннолетних, в связи с чем Анадырской межрайонной прокуратурой организована проверка. Проводятся процедуры дезинфекции помещений и поверхностей объектов окружающей среды", - сообщает прокуратура Чукотки. Будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства. "По состоянию на понедельник, заболевших - 21 ребенок. Госпитализированы 9 детей с симптоматикой острой кишечной инфекции, при этом у троих ротовирусная и одного норовирусная инфекция подтверждена, пять детей - с диагнозом острая кишечная инфекция. Два взрослых - бессимптомные носители ротовируса", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он отметил, что состояние всех удовлетворительное. Детей перевезли в другое заведение, оказывающее гостиничные услуги. "На 31 мая в гостинице было размещено 69 детей и трое сопровождающих. Дети - из районных центров и отдалённых сел, они планировали выехать на летний отдых за пределы Чукотки", - добавил источник.Как сообщает региональное СУСК РФ, дети, ожидавшие вылета в санаторий Калининградской области в хостеле Анадыря, госпитализированы с признаками инфекции. "По версии Роспотребнадзора, заражение могло начаться вследствие нарушения должностными лицами хостела требований санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время дети из разных районов округа также находятся под наблюдением медиков", - сообщает СУСК. Следователи проводят проверку.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926664920.html
https://ria.ru/20231002/epidrassledovanie-1900043984.html
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происшествия, анадырь, чукотка
Происшествия, Анадырь, Чукотка
На Чукотке более 20 детей отравились в гостинице
На Чукотке 21 ребенок заболел кишечной инфекцией в гостинице "Хостел"
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Группа детей заболела острой кишечной инфекцией в гостинице Анадыря на Чукотке, сообщила прокуратура региона.
«
"В Анадыре зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией постояльцев гостиницы "Хостел", в том числе несовершеннолетних, в связи с чем Анадырской межрайонной прокуратурой организована проверка. Проводятся процедуры дезинфекции помещений и поверхностей объектов окружающей среды", - сообщает прокуратура Чукотки.
Будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
"По состоянию на понедельник, заболевших - 21 ребенок. Госпитализированы 9 детей с симптоматикой острой кишечной инфекции, при этом у троих ротовирусная и одного норовирусная инфекция подтверждена, пять детей - с диагнозом острая кишечная инфекция. Два взрослых - бессимптомные носители ротовируса", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что состояние всех удовлетворительное. Детей перевезли в другое заведение, оказывающее гостиничные услуги.
"На 31 мая в гостинице было размещено 69 детей и трое сопровождающих. Дети - из районных центров и отдалённых сел, они планировали выехать на летний отдых за пределы Чукотки", - добавил источник.
Как сообщает региональное СУСК РФ, дети, ожидавшие вылета в санаторий Калининградской области в хостеле Анадыря, госпитализированы с признаками инфекции. "По версии Роспотребнадзора, заражение могло начаться вследствие нарушения должностными лицами хостела требований санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время дети из разных районов округа также находятся под наблюдением медиков", - сообщает СУСК. Следователи проводят проверку.