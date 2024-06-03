https://ria.ru/20240603/otklyucheniya-1950230108.html

Жители Подмосковья могут смотреть даты отключения горячей воды онлайн

Жители Подмосковья могут смотреть даты отключения горячей воды онлайн - РИА Новости, 03.06.2024

Жители Подмосковья могут смотреть даты отключения горячей воды онлайн

Узнать о плановом отключении горячей воды в Подмосковье можно с помощью различных онлайн-сервисов, отключения начались с мая, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:45

2024-06-03T16:45

2024-06-03T16:45

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

евгений хромушин

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Узнать о плановом отключении горячей воды в Подмосковье можно с помощью различных онлайн-сервисов, отключения начались с мая, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов в понедельник обсудили подготовку коммунальных систем к зиме и плановое отключение горячего водоснабжения. "Знаем, что сани нужно готовить летом, но мы решили подстраховаться, и эту работу развернули с весны. В Подмосковье отключения горячей воды начались уже в мае и продлятся все лето. Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше 10 дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть, в том числе, интерактивная карта коммунальных услуг", - цитирует пресс-служба Воробьева. Так, проверить адрес дома и получить график отключения горячей воды позволяет интерактивная карта коммунальных услуг. Кроме того, там размещается информация о сроках подачи отопления, контактные данные управляющих компаний, даты техобслуживания газового оборудования. На сервисе жители также могут подписаться на уведомления, которые будут приходить на электронную почту за 30 дней, семь дней и за день до отключения горячей воды. Эту же информацию можно получить через специальный телеграм-бот. "Чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего сезона, мы проводим замену и ремонт оборудования на котельных и теплосетях. На сегодняшний момент у нас в планах по предупредительному ремонту 373 котельные – это 8,5 тысячи многоквартирных домов с населением почти 2 миллиона человек. И параллельно уже начали работы по нашим госпрограммам: модернизируем 20 котельных, 1 ЦТП (центральный тепловой пункт – ред.), 142 километра сетей", – сказал вице-губернатор региона – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Всего в Подмосковье к зиме подготовят 44,2 тысячи многоквартирных домов, 2,7 тысячи котельных, 1,5 тысячи ЦТП и 120 тысяч километров сетей теплоснабжения.

https://ria.ru/20240125/zhkkh-1923445169.html

https://ria.ru/20240520/vodosnabzhenie-1947264553.html

https://ria.ru/20240321/gosuslugi-1934732257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, московская область (подмосковье), андрей воробьев, евгений хромушин