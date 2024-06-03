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Лидер британской оппозиции заявил о готовности применить ядерное оружие

Лидер британской оппозиции заявил о готовности применить ядерное оружие - РИА Новости, 03.06.2024

Лидер британской оппозиции заявил о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:01

2024-06-03T14:01

2024-06-03T14:01

в мире

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Британии Лейбористской партии Кир Стармер в рамках предвыборной кампании заявил, что в случае прихода к власти он будет готов применить ядерное оружие, если того потребуют обстоятельства. В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. "Что касается ядерного сдерживания - оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать", - сказал он на пресс-конференции, посвященной оборонной программе лейбористов. Трансляцию вел телеканал Sky News. Стармер добавил, что претендующий на пост премьер-министра не станет излагать обстоятельства, при которых силы ядерного сдерживания могут быть использованы, поскольку это было бы безответственно. Кроме того, политик объявил о "тройном" обещании партии по ядерному сдерживанию, которое включает непрерывное поддержание морских сил сдерживания "24 часа в сутки, 365 дней в году", а также проведение необходимых модернизаций средств сдерживания и строительство четырех новых атомных подлодок. В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах. Позднее премьер выразил уверенность в том, что у правящей партии консерваторов есть шансы на победу. Согласно апрельскому опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 года 19%, в то время как находящиеся к ним в оппозиции лейбористы обгоняют их на 25 п.п.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, кир стармер