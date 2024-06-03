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Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
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15:36 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/oroshenie-1950200781.html
Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС
Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС
Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:36
2024-06-03T15:36
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Существенное значение имеет обеспечение водными ресурсами, создание эффективных систем орошения и ирригации. У России есть серьезные технологические компетенции и наработки в такой сфере. И мы готовы ими делиться", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин также поблагодарил аграриев стран ЕАЭС за их огромный ежедневный труд и отметил, что важно, чтобы у них было всё необходимое для дальнейших успехов. "Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования", - сказал он. По словам Мишустина, это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов "пятерки" и в полной мере раскрыть потенциал ЕАЭС. "Благодаря чему можно не только добиться продовольственной независимости, но и обеспечить продовольствием шестьсот миллионов человек на планете. Все возможности для этого есть", - заключил он.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС

Мишустин: РФ готова делиться с ЕАЭС наработками в сфере систем орошения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Существенное значение имеет обеспечение водными ресурсами, создание эффективных систем орошения и ирригации. У России есть серьезные технологические компетенции и наработки в такой сфере. И мы готовы ими делиться", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Мишустин также поблагодарил аграриев стран ЕАЭС за их огромный ежедневный труд и отметил, что важно, чтобы у них было всё необходимое для дальнейших успехов.
"Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования", - сказал он.
По словам Мишустина, это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов "пятерки" и в полной мере раскрыть потенциал ЕАЭС.
"Благодаря чему можно не только добиться продовольственной независимости, но и обеспечить продовольствием шестьсот миллионов человек на планете. Все возможности для этого есть", - заключил он.
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