https://ria.ru/20240603/oroshenie-1950200781.html

Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС

Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024

Россия готова делиться наработками в сфере систем орошения со странами ЕАЭС

Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:36

2024-06-03T15:36

2024-06-03T15:36

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Существенное значение имеет обеспечение водными ресурсами, создание эффективных систем орошения и ирригации. У России есть серьезные технологические компетенции и наработки в такой сфере. И мы готовы ими делиться", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин также поблагодарил аграриев стран ЕАЭС за их огромный ежедневный труд и отметил, что важно, чтобы у них было всё необходимое для дальнейших успехов. "Предлагаю особое внимание уделить развитию сельхозмашиностроения, селекции и генетики, производству ферментов, пищевых и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, оборудования", - сказал он. По словам Мишустина, это поможет приумножить результаты агропромышленных комплексов "пятерки" и в полной мере раскрыть потенциал ЕАЭС. "Благодаря чему можно не только добиться продовольственной независимости, но и обеспечить продовольствием шестьсот миллионов человек на планете. Все возможности для этого есть", - заключил он.

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html

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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире