https://ria.ru/20240603/opros-1950146538.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится - РИА Новости, 03.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:55
2024-06-03T12:55
2024-06-03T13:01
вконтакте
опросы
новости агентства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/67788/16/677881676_0:892:1373:1664_1920x0_80_0_0_0fcc188cea9cff6b5305a9bc7f9cd66b.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой рецепт лучше: на квасе или на кефире. Есть и третий вариант ответа: "не люблю окрошку".А вот как распределились голоса: 3,2 тысячи подписчиков или 60,6% выбрали окрошку на квасе. Более 1,2 тысячи (23,3%) предпочитают готовить это летнее блюдо на кефире. А 863 человека – или 16% –признались, что окрошка им не по душе.Опрос был приурочен ко Дню окрошки, который отмечается 30 мая. В нем приняли участие 5 377 человек.
https://ria.ru/20230530/dietolog-1874953090.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/67788/16/677881676_0:763:1373:1792_1920x0_80_0_0_2a0286681a21fcab35899029804fef09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, опросы, новости агентства
ВКонтакте, Опросы, Новости агентства
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице
агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой рецепт лучше: на квасе или на кефире. Есть и третий вариант ответа: "не люблю окрошку".
А вот как распределились голоса: 3,2 тысячи подписчиков или 60,6% выбрали окрошку на квасе. Более 1,2 тысячи (23,3%) предпочитают готовить это летнее блюдо на кефире. А 863 человека – или 16% –признались, что окрошка им не по душе.
Опрос был приурочен ко Дню окрошки, который отмечается 30 мая. В нем приняли участие 5 377 человек.