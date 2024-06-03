https://ria.ru/20240603/opros-1950146538.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится

Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится - РИА Новости, 03.06.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:55

2024-06-03T12:55

2024-06-03T13:01

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой рецепт лучше: на квасе или на кефире. Есть и третий вариант ответа: "не люблю окрошку".А вот как распределились голоса: 3,2 тысячи подписчиков или 60,6% выбрали окрошку на квасе. Более 1,2 тысячи (23,3%) предпочитают готовить это летнее блюдо на кефире. А 863 человека – или 16% –признались, что окрошка им не по душе.Опрос был приурочен ко Дню окрошки, который отмечается 30 мая. В нем приняли участие 5 377 человек.

https://ria.ru/20230530/dietolog-1874953090.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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