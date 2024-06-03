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Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится - РИА Новости, 03.06.2024
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12:55 03.06.2024 (обновлено: 13:01 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/opros-1950146538.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится - РИА Новости, 03.06.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:55
2024-06-03T13:01
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества.На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой рецепт лучше: на квасе или на кефире. Есть и третий вариант ответа: "не люблю окрошку".А вот как распределились голоса: 3,2 тысячи подписчиков или 60,6% выбрали окрошку на квасе. Более 1,2 тысячи (23,3%) предпочитают готовить это летнее блюдо на кефире. А 863 человека – или 16% –признались, что окрошка им не по душе.Опрос был приурочен ко Дню окрошки, который отмечается 30 мая. В нем приняли участие 5 377 человек.
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РИА Новости
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4.7
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ВКонтакте, Опросы, Новости агентства

Пользователи ВКонтакте рассказали, какая окрошка им нравится

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРусская окрошка
Русская окрошка - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и узнали, какую окрошку предпочитают подписчики сообщества.
На прошлой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какой рецепт лучше: на квасе или на кефире. Есть и третий вариант ответа: "не люблю окрошку".
А вот как распределились голоса: 3,2 тысячи подписчиков или 60,6% выбрали окрошку на квасе. Более 1,2 тысячи (23,3%) предпочитают готовить это летнее блюдо на кефире. А 863 человека – или 16% –признались, что окрошка им не по душе.
Опрос был приурочен ко Дню окрошки, который отмечается 30 мая. В нем приняли участие 5 377 человек.
Окрошка на кефире - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Россиянам посоветовали, как сделать окрошку более полезной
30 мая 2023, 03:11
 
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