https://ria.ru/20240603/opros-1950083636.html
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине
Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:52
2024-06-03T06:52
2024-06-03T06:52
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ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и исследовательской службой YouGov в формате Q+A. На вопрос о том, следует ли прекратить поддержку и сосредоточиться на внутренних вопросах, положительно ответил 51% участников, в то время как 49% высказались за продолжение помощи Киеву. Опрос проводился онлайн 24-30 мая, в нем приняли участие 1510 австралийцев. Погрешность исследования не уточняется. Респонденты выбирали из "слепых" заявлений, не приписываемых партиям или политикам, чтобы ограничить предвзятость в результатах. Правительство Австралии выделило уже более миллиарда долларов общей помощи Украине, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку. На прошлой неделе Канберра объявила, что выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Киева.
https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html
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в мире, украина, австралия, киев
В мире, Украина, Австралия, Киев
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине
ABC: более половины жителей Австралии предпочли бы прекратить поддержку Украины