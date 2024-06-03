https://ria.ru/20240603/opros-1950083636.html

Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине

Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 03.06.2024

Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине

Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:52

2024-06-03T06:52

2024-06-03T06:52

в мире

украина

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ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и исследовательской службой YouGov в формате Q+A. На вопрос о том, следует ли прекратить поддержку и сосредоточиться на внутренних вопросах, положительно ответил 51% участников, в то время как 49% высказались за продолжение помощи Киеву. Опрос проводился онлайн 24-30 мая, в нем приняли участие 1510 австралийцев. Погрешность исследования не уточняется. Респонденты выбирали из "слепых" заявлений, не приписываемых партиям или политикам, чтобы ограничить предвзятость в результатах. Правительство Австралии выделило уже более миллиарда долларов общей помощи Украине, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку. На прошлой неделе Канберра объявила, что выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Киева.

https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html

https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html

украина

австралия

киев

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в мире, украина, австралия, киев