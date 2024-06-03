Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/opros-1950083636.html
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине
Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:52
2024-06-03T06:52
в мире
украина
австралия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867d10440d3cd485308b3ec30b547636.jpg
ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и исследовательской службой YouGov в формате Q+A. На вопрос о том, следует ли прекратить поддержку и сосредоточиться на внутренних вопросах, положительно ответил 51% участников, в то время как 49% высказались за продолжение помощи Киеву. Опрос проводился онлайн 24-30 мая, в нем приняли участие 1510 австралийцев. Погрешность исследования не уточняется. Респонденты выбирали из "слепых" заявлений, не приписываемых партиям или политикам, чтобы ограничить предвзятость в результатах. Правительство Австралии выделило уже более миллиарда долларов общей помощи Украине, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку. На прошлой неделе Канберра объявила, что выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Киева.
https://ria.ru/20240603/avstraliya-1950083038.html
https://ria.ru/20240313/avstraliya-1932695630.html
украина
австралия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3a8908f4c80d00283eb0533a98dcf7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, австралия, киев
В мире, Украина, Австралия, Киев
Опрос показал, как австралийцы относятся к помощи Украине

ABC: более половины жителей Австралии предпочли бы прекратить поддержку Украины

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 3 июн - РИА Новости. Более половины респондентов в Австралии предпочли бы свернуть оказываемую Канберрой поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и исследовательской службой YouGov в формате Q+A.
На вопрос о том, следует ли прекратить поддержку и сосредоточиться на внутренних вопросах, положительно ответил 51% участников, в то время как 49% высказались за продолжение помощи Киеву.
Люцерн - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Австралия отправит на "саммит мира" министра страхования по инвалидности
06:46
Опрос проводился онлайн 24-30 мая, в нем приняли участие 1510 австралийцев. Погрешность исследования не уточняется. Респонденты выбирали из "слепых" заявлений, не приписываемых партиям или политикам, чтобы ограничить предвзятость в результатах.
Правительство Австралии выделило уже более миллиарда долларов общей помощи Украине, включая 880 миллионов долларов на военную поддержку. На прошлой неделе Канберра объявила, что выделит Украине дополнительную помощь в размере 20 миллионов долларов для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Киева.
Трофейный австралийский БТР на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Помощь Украине от Австралии сошла на нет, заявила экс-депутат Рады
13 марта, 12:18
 
В миреУкраинаАвстралияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала