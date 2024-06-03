https://ria.ru/20240603/opasnost-1950287573.html

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024

В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:58

2024-06-03T21:58

2024-06-03T21:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933218064_0:175:1280:895_1920x0_80_0_0_8057dacf0dcf80e3a8bf09f32eb6e566.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 21.02 мск, через 50 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков