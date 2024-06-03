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В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:58
2024-06-03T21:58
2024-06-03T21:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена в 21.02 мск, через 50 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородской области отменили ракетную опасность