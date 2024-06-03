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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:11
2024-06-03T21:11
2024-06-03T21:26
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.В региональном ГУМЧС также сообщили, что угроза ракетного обстрела объявлена в Грайворонском, Шебекинский городских округах, Краснояружском и Борисовском районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность