https://ria.ru/20240603/opasnost-1950281017.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:49
2024-06-03T20:49
2024-06-03T20:49
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белгород
белгородский район
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и городе Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.56 мск. Через 32 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, белгородский район, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности