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В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:27
2024-06-03T20:27
2024-06-03T20:27
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе. Ранее, в 19.58, Смирнов сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА, спустя две минуты - о ракетной опасности. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА