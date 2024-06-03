https://ria.ru/20240603/opasnost-1950277481.html

В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.06.2024

В Курской области отменили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:27

2024-06-03T20:27

2024-06-03T20:27

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об отмене ракетной опасности и опасности атаки беспилотников в регионе. Ранее, в 19.58, Смирнов сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА, спустя две минуты - о ракетной опасности. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность