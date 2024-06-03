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В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:31
2024-06-03T03:31
2024-06-03T03:35
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Власти объявили о ракетной опасности в 03.11 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгороде и Шебекино отменили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность