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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:15
2024-06-03T03:15
2024-06-03T03:22
специальная военная операция на украине
белгород
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белгородская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность