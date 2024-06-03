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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:08 03.06.2024 (обновлено: 00:12 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/opasnost-1950068810.html
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 03.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T00:08
2024-06-03T00:12
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Власти объявили о ракетной опасности в 23.46 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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белгород, шебекино, белгородский район, белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили отбой ракетной опасности

CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород Вид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Petr Magera / ЖК «Центр Парк» Белгород
Вид на Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Власти объявили о ракетной опасности в 23.46 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородШебекиноБелгородский районБелгородская областьРоссияБезопасность
 
 
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