https://ria.ru/20240603/onkomammolog-1950134309.html

Онкомаммолог рассказал, как снизить риск развития рака молочной железы

Онкомаммолог рассказал, как снизить риск развития рака молочной железы - РИА Новости, 03.06.2024

Онкомаммолог рассказал, как снизить риск развития рака молочной железы

Риск развития рака молочной железы у женщин с тремя детьми почти на 30% ниже, чем у женщин без детей, сообщил заместитель директора по научной и образовательной РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:09

2024-06-03T12:09

2024-06-03T12:09

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Риск развития рака молочной железы у женщин с тремя детьми почти на 30% ниже, чем у женщин без детей, сообщил заместитель директора по научной и образовательной деятельности, руководитель отдела онкомаммологии НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский. "Риск развития рака молочной железы в течение жизни достигает 15%. При этом у женщин, имеющих одного ребенка, в постменопаузе он на 13% ниже, чем у женщин без детей. У женщин с двумя и тремя детьми риск рака молочной железы был снижен на 19% и 29% соответственно", - сообщил Петровский журналистам. Для снижения риска рака молочной железы врач рекомендует рожать первого ребенка до 25 лет и не отказываться от грудного вскармливания. По его словам, каждые роды снижают риск возникновения рака молочной железы на 7%. Кормление грудью в течение 12 месяцев — еще на 4,5%. Благотворное действие беременности связано с изменением гормонального фона. При этом женщины, родившие одного ребенка в возрасте от 30 до 34 лет, подвергаются такому же риску, как и нерожавшие женщины. "У женщин, родивших до 25 лет, риск развития рака молочной железы в постменопаузе на 35% ниже, чем у нерожавших женщин. Если первые роды произошли в возрасте 25-29 лет, риск развития рака молочной железы у женщин повышался на 11% по сравнению с женщинами, родившими в возрасте до 20 лет. Если первые роды происходят в возрасте старше 30 лет, риск развития рака молочной железы увеличивается на 24%. Это вызывает беспокойство, поскольку в странах с высоким уровнем дохода увеличивается возраст первых родов", - добавил Петровский.

https://ria.ru/20230721/podmoskove-1885458779.html

https://rsport.ria.ru/20231013/zozh-1902658165.html

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