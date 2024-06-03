https://ria.ru/20240603/odessa-1950164376.html

В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии - РИА Новости, 03.06.2024

В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук погибла в Одессе во время собственной фотосессии, ее смыло в море во время шторма, сообщает в понедельник украинское... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:56

2024-06-03T13:56

2024-06-03T13:56

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук погибла в Одессе во время собственной фотосессии, ее смыло в море во время шторма, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". "В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Как пишет издание, Олещук приехала в Одессу в отпуск из Ровно, она работала участковой.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html

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