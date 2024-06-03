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В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии - РИА Новости, 03.06.2024
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13:56 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/odessa-1950164376.html
В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии
В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии - РИА Новости, 03.06.2024
В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии
Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук погибла в Одессе во время собственной фотосессии, ее смыло в море во время шторма, сообщает в понедельник украинское... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:56
2024-06-03T13:56
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук погибла в Одессе во время собственной фотосессии, ее смыло в море во время шторма, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". "В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания. Как пишет издание, Олещук приехала в Одессу в отпуск из Ровно, она работала участковой.
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в мире, одесса, ровно, украина
В мире, Одесса, Ровно, Украина
В Одессе сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии

В Одессе во время фотосессии погибла 20-летняя сотрудница полиции

Кадр видео, на котором волна сбивает девушку с ног на набережной в Одессе
Кадр видео, на котором волна сбивает девушку с ног на набережной в Одессе
Кадр видео, на котором волна сбивает девушку с ног на набережной в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук погибла в Одессе во время собственной фотосессии, ее смыло в море во время шторма, сообщает в понедельник украинское издание "Страна".
"В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Как пишет издание, Олещук приехала в Одессу в отпуск из Ровно, она работала участковой.
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