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ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку

ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:56

2024-06-03T07:56

2024-06-03T07:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.20 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 07.25 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

россия

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия, россия