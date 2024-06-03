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ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку
ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.06.2024
ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:56
2024-06-03T07:56
2024-06-03T07:56
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.20 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. 07.25 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили еще пять снарядов по Донецку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили еще пять снарядов натовского калибра по Донецку