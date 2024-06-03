https://ria.ru/20240603/obstrely-1950086080.html

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:29

2024-06-03T07:29

2024-06-03T07:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07.10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:10 – населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240603/bespilotniki-1950084683.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия, россия