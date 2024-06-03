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При обстреле Пантелеймоновки получили сильные повреждения частные дома - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 03.06.2024 (обновлено: 01:07 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/obstrely-1950071130.html
При обстреле Пантелеймоновки получили сильные повреждения частные дома
При обстреле Пантелеймоновки получили сильные повреждения частные дома - РИА Новости, 03.06.2024
При обстреле Пантелеймоновки получили сильные повреждения частные дома
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО, в результате сильные повреждения получили не менее четырех частных домов, рассказала РИА Новости очевидец... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T01:02
2024-06-03T01:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО, в результате сильные повреждения получили не менее четырех частных домов, рассказала РИА Новости очевидец происшествия. "Дома вот все, сколько - раз, два, три, четыре, ну много домов пострадало… вон все повыбивало", - сказала местная жительница Екатерина. Она добавила, что когда была в огороде увидела на небе круги, потом саму ракету. Упавшая ракета нанесла серьезные повреждения четырем частным домам, повреждены стены и кровли, выбиты окна, разрушены заборы. На улице перебит газопровод. Ранение получил человек, проходивший по улице в момент обстрела. В результате попадания осколка в одном из домов, находящегося на соседней улице, загорелась кровля. "Посыпалось все в доме, смотрю, дымится, понимаю, что скоро загорится крыша, вызвала пожарных, слава богу потушили", - рассказала пострадавшая от украинского обстрела Яна. По словам местных жителей, обстрелы города со стороны ВСУ происходят регулярно. Противник также интенсивно использует при атаке на гражданские объекты БПЛА. Ранее Глава Ясиноватской администрации Дмитрий Шевченко сообщал о том, что в Пантелеймоновке в результате дневного обстрела повреждения получили 15 домов частного сектора. По данным главы ДНР, за 2 июня ранение получили восемь мирных жителей республики.
https://ria.ru/20240602/ataka-1950049202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При обстреле Пантелеймоновки получили сильные повреждения частные дома

При украинском обстреле из РСЗО Пантелеймоновки пострадали четыре частных дома

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ПАНТЕЛЕЙМОНОВКА (ДНР), 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО, в результате сильные повреждения получили не менее четырех частных домов, рассказала РИА Новости очевидец происшествия.
"Дома вот все, сколько - раз, два, три, четыре, ну много домов пострадало… вон все повыбивало", - сказала местная жительница Екатерина.
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Она добавила, что когда была в огороде увидела на небе круги, потом саму ракету.
Упавшая ракета нанесла серьезные повреждения четырем частным домам, повреждены стены и кровли, выбиты окна, разрушены заборы. На улице перебит газопровод. Ранение получил человек, проходивший по улице в момент обстрела. В результате попадания осколка в одном из домов, находящегося на соседней улице, загорелась кровля.
"Посыпалось все в доме, смотрю, дымится, понимаю, что скоро загорится крыша, вызвала пожарных, слава богу потушили", - рассказала пострадавшая от украинского обстрела Яна.
По словам местных жителей, обстрелы города со стороны ВСУ происходят регулярно. Противник также интенсивно использует при атаке на гражданские объекты БПЛА.
Ранее Глава Ясиноватской администрации Дмитрий Шевченко сообщал о том, что в Пантелеймоновке в результате дневного обстрела повреждения получили 15 домов частного сектора. По данным главы ДНР, за 2 июня ранение получили восемь мирных жителей республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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