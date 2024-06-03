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Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:34
2024-06-03T18:34
2024-06-03T18:34
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докучаевск
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.40 - населенный пункт Докучаевск: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. О последствиях на данный момент не сообщается.
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докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Докучаевск