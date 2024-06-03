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Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/obstrel-1950257160.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:34
2024-06-03T18:34
специальная военная операция на украине
докучаевск
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.40 - населенный пункт Докучаевск: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. О последствиях на данный момент не сообщается.
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докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Докучаевск

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.40 - населенный пункт Докучаевск: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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