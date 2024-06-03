ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения
ВСУ атаковали 6 населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис семейного врача, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО атаки со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА в поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Глава области добавил, что в селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, а в селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе пострадали пять частных домовладений и два автомобиля. В результате обстрела территории птицефабрики в районе хутора Церковный произошло возгорание склада.
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"Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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