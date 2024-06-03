https://ria.ru/20240603/obstrel-1950235963.html

ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения

ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения

ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:02

2024-06-03T17:02

2024-06-03T17:02

специальная военная операция на украине

белгородский район

происшествия

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис семейного врача, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО атаки со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА в поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, а в селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе пострадали пять частных домовладений и два автомобиля. В результате обстрела территории птицефабрики в районе хутора Церковный произошло возгорание склада. "Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

белгородский район

белгородская область

харьковская область

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белгородский район, происшествия, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины