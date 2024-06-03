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ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/obstrel-1950235963.html
ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения
ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения - РИА Новости, 03.06.2024
ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:02
2024-06-03T17:02
специальная военная операция на украине
белгородский район
происшествия
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис семейного врача, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО атаки со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА в поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что в селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, а в селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе пострадали пять частных домовладений и два автомобиля. В результате обстрела территории птицефабрики в районе хутора Церковный произошло возгорание склада. "Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородский район, происшествия, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Белгородский район, четыре машины получили повреждения

ВСУ атаковали 6 населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
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БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородском районе, пострадавших нет, повреждены шесть домов, четыре автомобиля, вышка сотовой связи, склад и офис семейного врача, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Шесть населенных пунктов Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. После отражения средствами ПВО атаки со стороны ВСУ с помощью двух БПЛА в поселке Майский незначительно повреждена кровля частного жилого дома и посечен автомобиль. В селе Никольское пробита кровля офиса семейного врача, в селе Ольховатка на парковке сельскохозяйственного предприятия осколками посечен автомобиль сотрудника", - написал Гладков в Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Глава области добавил, что в селе Бессоновка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи, а в селе Ясные Зори в результате обстрела и атаки двух дронов-камикадзе пострадали пять частных домовладений и два автомобиля. В результате обстрела территории птицефабрики в районе хутора Церковный произошло возгорание склада.
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"Оперативные и аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - подчеркнул губернатор.
Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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