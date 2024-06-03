https://ria.ru/20240603/obstrel-1950103371.html
ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024
ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
Украинская армия за сутки 40 раз обстреляла из артиллерии 9 населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:23
2024-06-03T10:23
2024-06-03T10:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки 40 раз обстреляла из артиллерии 9 населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия провела 22 артиллерийских обстрела левобережья. Еще 18 ударов были зафиксированы ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Днепряны, Подстепное, Райское, Новая Каховка, Коробки, Забарино, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Каховка.
https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник
ВСУ за сутки 40 раз обстреляли из артиллерии левобережье Херсонской области