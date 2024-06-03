https://ria.ru/20240603/obstrel-1950103371.html

ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник

ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2024

ВСУ 40 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, сообщил источник

Украинская армия за сутки 40 раз обстреляла из артиллерии 9 населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:23

2024-06-03T10:23

2024-06-03T10:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки 40 раз обстреляла из артиллерии 9 населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия провела 22 артиллерийских обстрела левобережья. Еще 18 ударов были зафиксированы ВСУ ночью. Под огнем оказались 9 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Днепряны, Подстепное, Райское, Новая Каховка, Коробки, Забарино, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Каховка.

https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия