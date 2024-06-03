https://ria.ru/20240603/obschestvennoe-1950069855.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T00:33
2024-06-03T00:33
2024-06-03T01:10
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. "В Харькове прозвучала серия взрывов", — указывает телеканал. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога