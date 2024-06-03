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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 03.06.2024 (обновлено: 01:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/obschestvennoe-1950069855.html
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T00:33
2024-06-03T01:10
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. "В Харькове прозвучала серия взрывов", — указывает телеканал. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240602/voennye-1950049299.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Vadim BelikovВид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид из Харькова на запуск ракет с территории Белгородской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Солдат ВСУ неожиданно высказался о российских военных
Вчера, 20:14
"В Харькове прозвучала серия взрывов", — указывает телеканал.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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