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Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах - РИА Новости, 03.06.2024
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
Тренировочные стрельбы пройдут в понедельник вечером в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили на сайте администрации города. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:44
2024-06-03T20:44
2024-06-03T20:44
черное море
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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в понедельник вечером в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили на сайте администрации города. "Сегодня, 03.06.24 года, в период с 21:00 до 23:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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черное море, новороссийск, россия, общество, безопасность
Черное море, Новороссийск, Россия, Общество, Безопасность
Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах
В Черном море у Новороссийска в понедельник проведут тренировочные стрельбы