https://ria.ru/20240603/novorossiysk-1950280506.html

Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах

Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах - РИА Новости, 03.06.2024

Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах

Тренировочные стрельбы пройдут в понедельник вечером в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили на сайте администрации города. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:44

2024-06-03T20:44

2024-06-03T20:44

черное море

новороссийск

россия

общество

безопасность

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КРАСНОДАР, 3 июн - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в понедельник вечером в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили на сайте администрации города. "Сегодня, 03.06.24 года, в период с 21:00 до 23:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

https://ria.ru/20240601/bespilotnik-1949831075.html

черное море

новороссийск

россия

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черное море, новороссийск, россия, общество, безопасность