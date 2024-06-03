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Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя" - РИА Новости, 03.06.2024
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18:52 03.06.2024 (обновлено: 18:54 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/niderlandy-1950262465.html
Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя"
Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя" - РИА Новости, 03.06.2024
Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя"
Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя РИА Новости решение Нидерландов разрешить Украине использовать голландские F-16 для обстрелов территории России,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:52
2024-06-03T18:54
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владимир джабаров
отто фон бисмарк
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя РИА Новости решение Нидерландов разрешить Украине использовать голландские F-16 для обстрелов территории России, посоветовала "не будить русского медведя". Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что разрешает Киеву использовать голландские F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя эту решение, заявил РИА Новости, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если те будут пытаться совершать атаки на территорию РФ. "Лучше не будить русского медведя!.. Коллективный Запад сегодня даже не осознает, что чем больше он испытывает терпение нашей страны, тем сильнее будет ответный удар!.. Безумные, услышьте: русские долго терпят, но больно бьют", - заявила Фролова. Она также отослала к наследию немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который в отличие от нидерландских современников гораздо лучше знал русских и во всей полноте понимал последствия опрометчивых шагов против России. "Про украинских марионеток в их (Запада - ред.) руках и говорить не приходится… Но когда ситуация обретает поворот прямой угрозы для мирных жителей нашей страны, то это уже переход за "красную черту", - добавила Фролова.
https://ria.ru/20240603/bolgariya-1950253072.html
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в мире, россия, владимир джабаров, отто фон бисмарк, f-16
В мире, Россия, Владимир Джабаров, Отто фон Бисмарк, F-16
Депутат Госдумы посоветовала Нидерландам "не будить русского медведя"

Депутат посоветовала Нидерландам "не будить медведя": русские больно бьют

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет F-16
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
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Самолет F-16. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Тамара Фролова, комментируя РИА Новости решение Нидерландов разрешить Украине использовать голландские F-16 для обстрелов территории России, посоветовала "не будить русского медведя".
Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что разрешает Киеву использовать голландские F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ. Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя эту решение, заявил РИА Новости, что у России есть все основания сбивать нидерландские F-16, если те будут пытаться совершать атаки на территорию РФ.
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"Лучше не будить русского медведя!.. Коллективный Запад сегодня даже не осознает, что чем больше он испытывает терпение нашей страны, тем сильнее будет ответный удар!.. Безумные, услышьте: русские долго терпят, но больно бьют", - заявила Фролова.
Она также отослала к наследию немецкого канцлера Отто фон Бисмарка, который в отличие от нидерландских современников гораздо лучше знал русских и во всей полноте понимал последствия опрометчивых шагов против России.
"Про украинских марионеток в их (Запада - ред.) руках и говорить не приходится… Но когда ситуация обретает поворот прямой угрозы для мирных жителей нашей страны, то это уже переход за "красную черту", - добавила Фролова.
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