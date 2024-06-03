https://ria.ru/20240603/nepogoda-1950206888.html

Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве

Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве - РИА Новости, 03.06.2024

Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве

Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:57

2024-06-03T15:57

2024-06-03T15:57

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Я думаю, после 19-20 часов прекратится в Москве непогода", - сказал Леус.

https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html

москва

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, михаил леус