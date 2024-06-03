https://ria.ru/20240603/nepogoda-1950206888.html
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве - РИА Новости, 03.06.2024
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве
Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:57
2024-06-03T15:57
2024-06-03T15:57
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Я думаю, после 19-20 часов прекратится в Москве непогода", - сказал Леус.
https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве
Синоптик Леус: непогода в Москве продлится примерно до восьми часов вечера