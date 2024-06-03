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Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве - РИА Новости, 03.06.2024
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15:57 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/nepogoda-1950206888.html
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве - РИА Новости, 03.06.2024
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве
Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:57
2024-06-03T15:57
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Я думаю, после 19-20 часов прекратится в Москве непогода", - сказал Леус.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Синоптик оценил продолжительность непогоды в Москве

Синоптик Леус: непогода в Москве продлится примерно до восьми часов вечера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Непогода в Москве в понедельник продлится примерно до 20.00 вечера, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Я думаю, после 19-20 часов прекратится в Москве непогода", - сказал Леус.
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