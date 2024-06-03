https://ria.ru/20240603/natsproekt-1950237825.html

Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"

Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети" - РИА Новости, 03.06.2024

Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева в рамках рабочей встречи обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:10

2024-06-03T17:10

2024-06-03T17:23

россия

ксения разуваева

дмитрий чернышенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева в рамках рабочей встречи обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации национального проекта "Молодёжь и дети", сообщили в пресс-службе Чернышенко. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой, а также совещание с руководством Агентства. На нем обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации нацпроекта "Молодёжь и дети" и достижению национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ходе совещания Чернышенко и руководство Росмолодежи также обсудили комплексное развитие сферы в регионах, кадровый потенциал, работу круглогодичных молодежных образовательных центров, развитие студенческих проектов и молодежного туризма, наследие Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), проведение грантового конкурса и многое другое. "Президент России Владимир Путин в новом Указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта "Молодежь и дети" – он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения. Росмолодежь в этой работе должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодёжной политики", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства. По словам Чернышенко, уже сейчас в РФ идет форумная кампания Росмолодежи, которая поможет молодым ребятам лучше узнать свои способности и выбрать профессии, необходимые для экономики России и достижения технологического лидерства. "Помимо экскурсии, которую мы организовали для Дмитрия Николаевича, знакомства с сотрудниками ведомства и его подразделениями, состоялась встреча с молодёжными НКО и молодёжными советами федеральных органов исполнительной власти", – цитирует пресс-служба Разуваеву. Она добавила, что на встрече были предложены пути развития международного сотрудничества и наиболее актуальные для этого инструменты. "На совещании по направлениям работы Росмолодежи мы познакомили вице-премьера с лучшими медиапрактиками, были подняты вопросы комплексного развития сферы в регионах, кадрового потенциала, будущего круглогодичных молодёжных образовательных центров, нацпроекта "Молодёжь и дети", развития студпроектов, молодежного туризма, наследия ВФМ-2024, реализации грантового конкурса Росмолодежи, воспитательных проектов и многого другого", - также рассказала глава Росмолодежи.

https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html

https://ria.ru/20231221/chernyshenko-1917309759.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html

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россия, ксения разуваева, дмитрий чернышенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество