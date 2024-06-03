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Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети" - РИА Новости, 03.06.2024
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17:10 03.06.2024 (обновлено: 17:23 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/natsproekt-1950237825.html
Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"
Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети" - РИА Новости, 03.06.2024
Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева в рамках рабочей встречи обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:10
2024-06-03T17:23
россия
ксения разуваева
дмитрий чернышенко
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева в рамках рабочей встречи обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации национального проекта "Молодёжь и дети", сообщили в пресс-службе Чернышенко. "Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой, а также совещание с руководством Агентства. На нем обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации нацпроекта "Молодёжь и дети" и достижению национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в сообщении. В ходе совещания Чернышенко и руководство Росмолодежи также обсудили комплексное развитие сферы в регионах, кадровый потенциал, работу круглогодичных молодежных образовательных центров, развитие студенческих проектов и молодежного туризма, наследие Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), проведение грантового конкурса и многое другое. "Президент России Владимир Путин в новом Указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта "Молодежь и дети" – он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения. Росмолодежь в этой работе должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодёжной политики", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства. По словам Чернышенко, уже сейчас в РФ идет форумная кампания Росмолодежи, которая поможет молодым ребятам лучше узнать свои способности и выбрать профессии, необходимые для экономики России и достижения технологического лидерства. "Помимо экскурсии, которую мы организовали для Дмитрия Николаевича, знакомства с сотрудниками ведомства и его подразделениями, состоялась встреча с молодёжными НКО и молодёжными советами федеральных органов исполнительной власти", – цитирует пресс-служба Разуваеву. Она добавила, что на встрече были предложены пути развития международного сотрудничества и наиболее актуальные для этого инструменты. "На совещании по направлениям работы Росмолодежи мы познакомили вице-премьера с лучшими медиапрактиками, были подняты вопросы комплексного развития сферы в регионах, кадрового потенциала, будущего круглогодичных молодёжных образовательных центров, нацпроекта "Молодёжь и дети", развития студпроектов, молодежного туризма, наследия ВФМ-2024, реализации грантового конкурса Росмолодежи, воспитательных проектов и многого другого", - также рассказала глава Росмолодежи.
https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html
https://ria.ru/20231221/chernyshenko-1917309759.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949365933.html
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россия, ксения разуваева, дмитрий чернышенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Россия, Ксения Разуваева, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Чернышенко обозначил приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"

Чернышенко и Разуваева обозначили приоритеты по нацпроекту "Молодежь и дети"

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Росмолодежи Ксения Разуваева в рамках рабочей встречи обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации национального проекта "Молодёжь и дети", сообщили в пресс-службе Чернышенко.
"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Ксенией Разуваевой, а также совещание с руководством Агентства. На нем обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации нацпроекта "Молодёжь и дети" и достижению национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В ходе совещания Чернышенко и руководство Росмолодежи также обсудили комплексное развитие сферы в регионах, кадровый потенциал, работу круглогодичных молодежных образовательных центров, развитие студенческих проектов и молодежного туризма, наследие Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), проведение грантового конкурса и многое другое.
"Президент России Владимир Путин в новом Указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта "Молодежь и дети" – он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения. Росмолодежь в этой работе должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодёжной политики", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства.
По словам Чернышенко, уже сейчас в РФ идет форумная кампания Росмолодежи, которая поможет молодым ребятам лучше узнать свои способности и выбрать профессии, необходимые для экономики России и достижения технологического лидерства.
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"Помимо экскурсии, которую мы организовали для Дмитрия Николаевича, знакомства с сотрудниками ведомства и его подразделениями, состоялась встреча с молодёжными НКО и молодёжными советами федеральных органов исполнительной власти", – цитирует пресс-служба Разуваеву.
Она добавила, что на встрече были предложены пути развития международного сотрудничества и наиболее актуальные для этого инструменты.
"На совещании по направлениям работы Росмолодежи мы познакомили вице-премьера с лучшими медиапрактиками, были подняты вопросы комплексного развития сферы в регионах, кадрового потенциала, будущего круглогодичных молодёжных образовательных центров, нацпроекта "Молодёжь и дети", развития студпроектов, молодежного туризма, наследия ВФМ-2024, реализации грантового конкурса Росмолодежи, воспитательных проектов и многого другого", - также рассказала глава Росмолодежи.
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РоссияКсения РазуваеваДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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