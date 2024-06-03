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Российский посол в Аргентине оценил последствия поддержки Украины НАТО - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/nato-1950193679.html
Российский посол в Аргентине оценил последствия поддержки Украины НАТО
Российский посол в Аргентине оценил последствия поддержки Украины НАТО - РИА Новости, 03.06.2024
Российский посол в Аргентине оценил последствия поддержки Украины НАТО
НАТО, поддерживая Украину, дискредитировала мировую систему торговли оружием, что может стать угрозой глобальному миру и безопасности, считает посол РФ в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:17
2024-06-03T15:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
дмитрий феоктистов
нато
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. НАТО, поддерживая Украину, дискредитировала мировую систему торговли оружием, что может стать угрозой глобальному миру и безопасности, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. В середине апреля Буэнос-Айрес подал заявку на получение статуса глобального партнёра НАТО, что вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами. "Разумеется, Аргентине самой решать, к каким международным объединениям подключаться и как выстраивать внешнюю политику в целом. В России же смотрят на деятельность альянса иначе. Считаем, что он играет всё более опасную и деструктивную роль на мировой арене", - отметил Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil. По его словам, история свидетельствует, что на счету НАТО немало масштабных преступлений. Только за последние 30 лет этим "оборонительным" блоком проведены более двух десятков внешних военных интервенций. "Ситуация на Украине является прямым следствием агрессивной экспансионистской политики НАТО после окончания холодной войны. Страну целенаправленно превращали в военный плацдарм против России... Члены НАТО и сегодня продолжают снабжать киевский режим вооружениями. При этом любому здравомыслящему человеку понятно, что поставки оружия в зону конфликта сродни попыткам тушить пожар керосином", - отметил Феоктистов. "Причина, по которой члены Североатлантического альянса ведут себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне её открыто озвучивают: не теряя жизней собственных солдат, чужими руками нанести стратегическое поражение России... Кроме того, такой подход отвечает потребностям военно-промышленного комплекса США... Безумная многолетняя накачка вооружениями режима Зеленского имеет ещё одно опаснейшее измерение. С учётом тотальной коррупции на Украине переданное ей оружие оказывается на чёрном рынке... Среди бенефициаров подобных схем с высокой долей вероятности могут быть организованные преступные и террористические группировки", - пояснил дипломат. "Показательно, что своими действиями натовские кураторы киевской хунты полностью дискредитировали созданную в предыдущие годы мировую систему торговли оружием. Многие годы они инициативно добивались принятия многосторонних документов, регулирующих оборот вооружений. Настаивали на запрете поставок в те страны, где они могли быть использованы для внутренних репрессий, совершения актов, идущих в нарушение международного гуманитарного права. Сейчас же США и их союзники по НАТО сознательно закрывают глаза на военные преступления Украины и риски реэкспорта оружия террористам. Опять налицо "двойные стандарты". Пора задуматься, не является ли такая деятельность угрозой глобальному миру и безопасности", - считает Феоктистов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, дмитрий феоктистов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дмитрий Феоктистов, НАТО, В мире
Российский посол в Аргентине оценил последствия поддержки Украины НАТО

Феоктистов: НАТО поддержкой Украины дискредитировала систему торговли оружием

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - РИА Новости. НАТО, поддерживая Украину, дискредитировала мировую систему торговли оружием, что может стать угрозой глобальному миру и безопасности, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
В середине апреля Буэнос-Айрес подал заявку на получение статуса глобального партнёра НАТО, что вписывается в общую линию страны на сближение с США и другими западными государствами.
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"Разумеется, Аргентине самой решать, к каким международным объединениям подключаться и как выстраивать внешнюю политику в целом. В России же смотрят на деятельность альянса иначе. Считаем, что он играет всё более опасную и деструктивную роль на мировой арене", - отметил Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil.
По его словам, история свидетельствует, что на счету НАТО немало масштабных преступлений. Только за последние 30 лет этим "оборонительным" блоком проведены более двух десятков внешних военных интервенций. "Ситуация на Украине является прямым следствием агрессивной экспансионистской политики НАТО после окончания холодной войны. Страну целенаправленно превращали в военный плацдарм против России... Члены НАТО и сегодня продолжают снабжать киевский режим вооружениями. При этом любому здравомыслящему человеку понятно, что поставки оружия в зону конфликта сродни попыткам тушить пожар керосином", - отметил Феоктистов.
"Причина, по которой члены Североатлантического альянса ведут себя столь циничным и преступным образом, очевидна. В Вашингтоне её открыто озвучивают: не теряя жизней собственных солдат, чужими руками нанести стратегическое поражение России... Кроме того, такой подход отвечает потребностям военно-промышленного комплекса США... Безумная многолетняя накачка вооружениями режима Зеленского имеет ещё одно опаснейшее измерение. С учётом тотальной коррупции на Украине переданное ей оружие оказывается на чёрном рынке... Среди бенефициаров подобных схем с высокой долей вероятности могут быть организованные преступные и террористические группировки", - пояснил дипломат.
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"Показательно, что своими действиями натовские кураторы киевской хунты полностью дискредитировали созданную в предыдущие годы мировую систему торговли оружием. Многие годы они инициативно добивались принятия многосторонних документов, регулирующих оборот вооружений. Настаивали на запрете поставок в те страны, где они могли быть использованы для внутренних репрессий, совершения актов, идущих в нарушение международного гуманитарного права. Сейчас же США и их союзники по НАТО сознательно закрывают глаза на военные преступления Украины и риски реэкспорта оружия террористам. Опять налицо "двойные стандарты". Пора задуматься, не является ли такая деятельность угрозой глобальному миру и безопасности", - считает Феоктистов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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