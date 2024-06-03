https://ria.ru/20240603/naryshkin-1950116710.html

Нарышкин оценил заслуги французских добровольцев в борьбе с неонацизмом

Нарышкин оценил заслуги французских добровольцев в борьбе с неонацизмом - РИА Новости, 03.06.2024

Нарышкин оценил заслуги французских добровольцев в борьбе с неонацизмом

Французских добровольцев, помогающих России в борьбе против украинского неонацизма, в будущем будут вспоминать так же благодарно, как летчиков эскадрильи... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:26

2024-06-03T11:26

2024-06-03T11:26

россия

москва

донбасс

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Французских добровольцев, помогающих России в борьбе против украинского неонацизма, в будущем будут вспоминать так же благодарно, как летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман" времен Второй мировой войны, считает директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Он выступил на церемонии возложения цветов к захоронению летчиков французского авиаполка "Нормандия-Неман" на Введенском кладбище в Москве. "Пожалуй, справедливо провести параллель между этими французскими патриотами-антифашистами и теми, кто 10 лет назад, в первые месяцы "Русской весны", отправился на Донбасс, с тем чтобы защищать от геноцида население Донецкой и Луганской народных республик и кто сегодня вместе с Россией борется с нацизмом XXI века", - сказал Нарышкин. По его словам, этих современных антифашистов немного, "но их высокий нравственный выбор резко контрастирует с позицией большей части политической элиты их стран". "Но я уверен, что время расставит все по своим местам и те, кто сегодня бескомпромиссно ведет борьбу с нацизмом XXI века, будут вознаграждены благодарной памятью потомков так же, как сегодня мы благодарим и отдаем дань памяти французским летчикам эскадрильи "Нормандия-Неман", - добавил Нарышкин. С 1943 по 1945 годы французский авиаполк "Нормандия-Неман" сражался против нацистских захватчиков на советско-германском фронте. Летчики полка участвовали в Курской битве, стратегической наступательной операции "Багратион", освобождении Восточной Пруссии. Пройдя путь от Подмосковья до Кёнигсберга, за время боевых действий авиаторы полка совершили более 5,2 тысячи боевых вылетов и сбили 273 немецких самолета. На советско-германском фронте погибли 42 французских летчика. Четверо асов были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20240524/zapad-1948094158.html

https://ria.ru/20240524/zapad-1948118231.html

https://radiosputnik.ru/20240524/naryshkin-1948106501.html

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россия, москва, донбасс, сергей нарышкин, российское историческое общество