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Первый вице-спикер Госдумы высказался о прогрессивном налогообложении

Первый вице-спикер Госдумы высказался о прогрессивном налогообложении - РИА Новости, 03.06.2024

Первый вице-спикер Госдумы высказался о прогрессивном налогообложении

Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% от работающего населения страны, при этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми - для... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:59

2024-06-03T14:59

2024-06-03T14:59

экономика

россия

александр жуков

владимир путин

госдума рф

единая россия

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% от работающего населения страны, при этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми - для многодетных семей с невысокими доходами НДФЛ фактически будет 6%, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% от работающего населения страны с доходом свыше 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми - для многодетных семей с невысокими доходами НДФЛ фактически будет 6%. Кроме того, налоговую базу можно будет уменьшить за счет стандартных вычетов", – приводит слова Жукова пресс-служба фракции "Единая Россия" в ГД. Первый вице-спикер отметил, что внесенные правительством РФ налоговые изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, а предлагаемые изменения уже прошли всесторонние обсуждения с экспертным сообществом, бизнесом – со всеми заинтересованными участниками процесса. Обсуждение безусловно будет продолжено на площадке Государственной Думы, добавил депутат. Что касается малого бизнеса, то здесь предлагается поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения, подчеркнул парламентарий. "Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса… Кроме того, повышается налог на прибыль предприятий с 20% до 25%. Вместе с тем сохраняется так называемая "дедушкина оговорка", то есть предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета, вводится федеральный инвестиционный вычет", - сказал первый вице-спикер ГД. При этом Жуков подчеркнул, что средства от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие, финансирование новых объявленных президентом нацпроектов - "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". "Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий. И, конечно же, средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства", – сказал депутат. Жуков напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин предложил решение по списанию две трети долгов региональных бюджетов перед федеральным бюджетом. "Поэтому изменения в Налоговый кодекс мы будем рассматривать вместе с поправками в Бюджетный кодекс и бюджет текущего года… Сегодня нам нужно определить долгосрочные устойчивые источники финансирования бюджетных обязательств, что будет являться залогом стабильности налоговых условий на 6 лет", – заключил Жуков.

https://ria.ru/20240602/siluanov-1950014096.html

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экономика, россия, александр жуков, владимир путин, госдума рф, единая россия, налоговые изменения в россии