https://ria.ru/20240603/nagasaki-1950265165.html

Посла Израиля не пригласили на церемонию памяти бомбардировки Нагасаки

Посла Израиля не пригласили на церемонию памяти бомбардировки Нагасаки - РИА Новости, 03.06.2024

Посла Израиля не пригласили на церемонию памяти бомбардировки Нагасаки

Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что было решено не приглашать посла Израиля на памятную церемонию годовщины атомной бомбардировки города в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:04

2024-06-03T19:04

2024-06-03T19:04

в мире

нагасаки (город)

израиль

япония

атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки заявил, что было решено не приглашать посла Израиля на памятную церемонию годовщины атомной бомбардировки города в 1945 году из-за общественной критики военных действий Израиля в секторе Газа, при этом представители Палестинской автономии приглашение получат. "Учитывая критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и международное общественное мнение по этому поводу, существует опасность возникновения неожиданной ситуации во время церемонии. Важно почтить память жертв атомной бомбардировки. Это трудное решение, которое не должно мешать проведению церемонии", - приводит слова мэра с пресс-конференции телеканал NHK. Телеканал отмечает, что вместо приглашения мэр направит послу письмо с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. При этом приглашения, как обычно, будут разосланы представителям Палестинской автономии в Японии. Что касается города Хиросима, там официальных представителей Израиля все же пригласят на памятные мероприятия в августе. NHK отмечает, что за исключением Израиля, России и Белоруссии, Нагасаки планирует в ближайшее время разослать приглашения 154 странам и регионам. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20240318/guterresh-1934069768.html

нагасаки (город)

израиль

япония

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагасаки (город), израиль, япония, атомные бомбардировки хиросимы и нагасаки