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Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 03.06.2024 (обновлено: 17:05 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html
Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР
Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024
Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело против гражданина Франции, которого заочно обвинили в наемничестве, сообщил официальный... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:26
2024-06-03T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
франция
андрей иванов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело против гражданина Франции, которого заочно обвинили в наемничестве, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. "Прокуратура &lt;...&gt; утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана", — сказал он. По версии следствия, француз в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024-го участвовал в украинском конфликте на стороне Киева. Служил в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведотделения в звании солдата (рекрута).Он получил вознаграждение в эквиваленте 900 тысяч рублей.Куэсту Хьюго Джулиана объявили в международный розыск и заочно арестовали.Как сообщали в конце апреля в пресс-службе СК, у российских следователей есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
https://ria.ru/20240503/prokuratura-1943723535.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, франция, андрей иванов, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Франция, Андрей Иванов, Генеральная прокуратура РФ
Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР

В ДНР заочно будут судить гражданина Франции, обвиняемого в наемничестве

Наемник из Франции на Украине
Наемник из Франции на Украине
Наемник из Франции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело против гражданина Франции, которого заочно обвинили в наемничестве, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
"Прокуратура <...> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана", — сказал он.
По версии следствия, француз в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024-го участвовал в украинском конфликте на стороне Киева. Служил в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведотделения в звании солдата (рекрута).
Он получил вознаграждение в эквиваленте 900 тысяч рублей.
Куэсту Хьюго Джулиана объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Как сообщали в конце апреля в пресс-службе СК, у российских следователей есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Прокуратура ДНР направила дело наемника из США в суд
3 мая, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФранцияАндрей ИвановГенеральная прокуратура РФ
 
 
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