https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html

Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР

Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР - РИА Новости, 03.06.2024

Наемника из Франции будут заочно судить в ДНР

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело против гражданина Франции, которого заочно обвинили в наемничестве, сообщил официальный... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:26

2024-06-03T14:26

2024-06-03T17:05

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело против гражданина Франции, которого заочно обвинили в наемничестве, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. "Прокуратура <...> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана", — сказал он. По версии следствия, француз в качестве наемника с июля 2022 года по февраль 2024-го участвовал в украинском конфликте на стороне Киева. Служил в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведотделения в звании солдата (рекрута).Он получил вознаграждение в эквиваленте 900 тысяч рублей.Куэсту Хьюго Джулиана объявили в международный розыск и заочно арестовали.Как сообщали в конце апреля в пресс-службе СК, у российских следователей есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Киева более 3100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США (816), Канады (719), Великобритании (694) и Грузии (712).

https://ria.ru/20240503/prokuratura-1943723535.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, франция, андрей иванов, генеральная прокуратура рф