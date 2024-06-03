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В Минстрое высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске - РИА Новости, 03.06.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:53 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/naberezhnaya-1950287086.html
В Минстрое высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске
В Минстрое высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске - РИА Новости, 03.06.2024
В Минстрое высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько высоко оценил работу по благоустройству набережной реки Черемухи в Рыбинске, сообщает правительство... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:53
2024-06-03T21:53
ярославская область
общество
рыбинск
ярославская область
россия
алексей ересько
михаил евраев
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько высоко оценил работу по благоустройству набережной реки Черемухи в Рыбинске, сообщает правительство Ярославской области. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел двустороннюю встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексеем Ересько, который прибыл с рабочим визитом в Ярославскую область. Ересько посетил благоустроенную под контролем правительства области набережную реки Черемухи в Рыбинске. В рамках благоустройства пространство выложили тротуарной плиткой, установили стилизованные опоры освещения и лестницу со смотровой площадкой. На нижнем ярусе набережной сделали пешеходные дорожки из инертных материалов. Организовали лодочную пристань, где можно арендовать катамараны. На территории установили садовые диваны, урны, создали детскую игровую зону, стоянку для велосипедов, площадку для скейтбордистов и занятий йогой. На бульваре построили буфет с двумя открытыми террасами. Замминистра отметил, что с момента начала реализации проекта стало понятно, что новое благоустроенное пространство для прогулок и отдыха будет пользоваться большой популярностью. "Реализация этого проекта, победившего во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в 2022 году, является наглядным примером участия жителей в развитии необходимой городской инфраструктуры", – цитирует Алексея Ересько пресс-служба правительства области. Михаил Евраев отметил, что интерес к Рыбинску и Ярославской области у туристов растет. "У нас много удивительно красивых мест, которые связаны с историей страны. По динамике туристического потока регион занимает первое место в ЦФО, а количество ночующих туристов выросло в два раза: в прошлом году было около трёх миллионов человек, экскурсантов – девять миллионов человек", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Губернатор подчеркнул, что регион активно пользуется инструментами нацпроекта "Жилье и городская среда", "Туризм и индустрия гостеприимства", что позволяет благоустраивать новые территории и стимулировать экономический рост.
https://ria.ru/20240531/dorogi-1949769475.html
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общество, рыбинск, ярославская область, россия, алексей ересько, михаил евраев, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Ярославская область, Общество, Рыбинск, Ярославская область, Россия, Алексей Ересько, Михаил Евраев, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В Минстрое высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске

Алексей Ересько высоко оценили благоустройство набережной в Рыбинске

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы на набережной Рыбинска
Туристы на набережной Рыбинска - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Туристы на набережной Рыбинска . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько высоко оценил работу по благоустройству набережной реки Черемухи в Рыбинске, сообщает правительство Ярославской области.
Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел двустороннюю встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексеем Ересько, который прибыл с рабочим визитом в Ярославскую область.
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Ересько посетил благоустроенную под контролем правительства области набережную реки Черемухи в Рыбинске. В рамках благоустройства пространство выложили тротуарной плиткой, установили стилизованные опоры освещения и лестницу со смотровой площадкой. На нижнем ярусе набережной сделали пешеходные дорожки из инертных материалов. Организовали лодочную пристань, где можно арендовать катамараны. На территории установили садовые диваны, урны, создали детскую игровую зону, стоянку для велосипедов, площадку для скейтбордистов и занятий йогой. На бульваре построили буфет с двумя открытыми террасами.
Замминистра отметил, что с момента начала реализации проекта стало понятно, что новое благоустроенное пространство для прогулок и отдыха будет пользоваться большой популярностью.
"Реализация этого проекта, победившего во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в 2022 году, является наглядным примером участия жителей в развитии необходимой городской инфраструктуры", – цитирует Алексея Ересько пресс-служба правительства области.
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Михаил Евраев отметил, что интерес к Рыбинску и Ярославской области у туристов растет.
"У нас много удивительно красивых мест, которые связаны с историей страны. По динамике туристического потока регион занимает первое место в ЦФО, а количество ночующих туристов выросло в два раза: в прошлом году было около трёх миллионов человек, экскурсантов – девять миллионов человек", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор подчеркнул, что регион активно пользуется инструментами нацпроекта "Жилье и городская среда", "Туризм и индустрия гостеприимства", что позволяет благоустраивать новые территории и стимулировать экономический рост.
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Ярославская областьОбществоРыбинскЯрославская областьРоссияАлексей ЕреськоМихаил ЕвраевМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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