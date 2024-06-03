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Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 03.06.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
03:59 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/naberezhnaya-1950075692.html
Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре
Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 03.06.2024
Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре
Набережную в Комсомольске-на-Амуре поручено соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до сентября, пока тепло, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T03:59
2024-06-03T03:59
хабаровский край
общество
комсомольск-на-амуре
россия
дмитрий демешин
владимир путин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Набережную в Комсомольске-на-Амуре поручено соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до сентября, пока тепло, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Дмитрий Демешин. Глава региона обсудил реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре с представителями подрядной организации. "Людям нужен этот объект к 1 сентября! Дети пойдут в школу, а довольные комсомольчане отправятся на готовую набережную. Откладывать здесь нечего. У жителей должна быть возможность оценить усилия государства, подрядных организаций по приведению города в достойный вид и порядок в теплое время года. Поручил подрядчику и стройблоку края сдать объект не позднее сентября этого года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам руководителя края, на сегодня техническая готовность объекта не превышает 70%, но подрядная организация обязуется нагнать отставание и сдать всю набережную осенью. "Исполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, я контролировал как заместитель генерального прокурора России и продолжаю это делать в новом качестве", - указал Демешин. Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции -, ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан. Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, информировало правительство региона. Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.
https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html
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общество, комсомольск-на-амуре, россия, дмитрий демешин, владимир путин, хабаровский край
Хабаровский край, Общество, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Хабаровский край
Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре

Демешин: набережную в Комсомольске-на-Амуре сдадут в эксплуатацию до сентября

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяКомсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Набережную в Комсомольске-на-Амуре поручено соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до сентября, пока тепло, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Дмитрий Демешин.
Глава региона обсудил реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре с представителями подрядной организации.
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"Людям нужен этот объект к 1 сентября! Дети пойдут в школу, а довольные комсомольчане отправятся на готовую набережную. Откладывать здесь нечего. У жителей должна быть возможность оценить усилия государства, подрядных организаций по приведению города в достойный вид и порядок в теплое время года. Поручил подрядчику и стройблоку края сдать объект не позднее сентября этого года", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
По словам руководителя края, на сегодня техническая готовность объекта не превышает 70%, но подрядная организация обязуется нагнать отставание и сдать всю набережную осенью.
"Исполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, я контролировал как заместитель генерального прокурора России и продолжаю это делать в новом качестве", - указал Демешин.
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Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции -, ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан.
Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, информировало правительство региона.
Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.
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Хабаровский крайОбществоКомсомольск-на-АмуреРоссияДмитрий ДемешинВладимир ПутинХабаровский край
 
 
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