https://ria.ru/20240603/naberezhnaya-1950075692.html

Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре

Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 03.06.2024

Глава Хабаровского края поручил сдать набережную в Комсомольске-на-Амуре

Набережную в Комсомольске-на-Амуре поручено соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до сентября, пока тепло, сообщил временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:59

2024-06-03T03:59

2024-06-03T03:59

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре

россия

дмитрий демешин

владимир путин

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Набережную в Комсомольске-на-Амуре поручено соответствующим ведомствам сдать в эксплуатацию до сентября, пока тепло, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Дмитрий Демешин. Глава региона обсудил реконструкцию набережной в Комсомольске-на-Амуре с представителями подрядной организации. "Людям нужен этот объект к 1 сентября! Дети пойдут в школу, а довольные комсомольчане отправятся на готовую набережную. Откладывать здесь нечего. У жителей должна быть возможность оценить усилия государства, подрядных организаций по приведению города в достойный вид и порядок в теплое время года. Поручил подрядчику и стройблоку края сдать объект не позднее сентября этого года", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По словам руководителя края, на сегодня техническая готовность объекта не превышает 70%, но подрядная организация обязуется нагнать отставание и сдать всю набережную осенью. "Исполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, я контролировал как заместитель генерального прокурора России и продолжаю это делать в новом качестве", - указал Демешин. Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре, протяженностью 2,8 километра - от границ яхт-клуба "Амур" до городской лодочной станции -, ведется по Долгосрочному плану социально-экономического развития города. Проектом предусмотрена прогулочная зона, ротонды, смотровые площадки, велодорожки, малые архитектурные формы и пешеходный фонтан. Всего на работы по реконструкции набережной, которые ведутся с 2016 года, было выделено около 2 миллиардов рублей, информировало ранее краевое правительство. Новый подрядчик (АО "Концерн радиостроения "Вега") на стройку зашел в начале 2020 года. С прежней компанией (ООО "Больверг") контракт был расторгнут из-за низких темпов работ, информировало правительство региона. Экс-директор КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" Олег Чурсин в прошлом году был приговорен судом к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 17 миллионов рублей по делу о взятке в 17 миллионов рублей на обустройстве объекта, сообщала ранее краевая прокуратура. Он был задержан при передаче ему денег летом 2021 года.

https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html

https://ria.ru/20240528/khabarovsk-1948823553.html

https://ria.ru/20240508/sportzal-1944717659.html

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общество, комсомольск-на-амуре, россия, дмитрий демешин, владимир путин, хабаровский край