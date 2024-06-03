https://ria.ru/20240603/moskva-1950114363.html

Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре

Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре - РИА Новости, 03.06.2024

Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о жаре до 27 градусов в понедельник, а также сильном ветре, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:13

2024-06-03T11:13

2024-06-03T11:14

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о жаре до 27 градусов в понедельник, а также сильном ветре, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 25 - плюс 27 градусов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице. Кроме того, в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а также призвали быть внимательными на улице. По прогнозу синоптиков, порывы сильного ветра сохранятся до 21.00. В отдельных районах столицы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град.

https://ria.ru/20240603/pogoda-1950097018.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода