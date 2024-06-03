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Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре - РИА Новости, 03.06.2024
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11:13 03.06.2024 (обновлено: 11:14 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/moskva-1950114363.html
Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре
Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре - РИА Новости, 03.06.2024
Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о жаре до 27 градусов в понедельник, а также сильном ветре, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:13
2024-06-03T11:14
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о жаре до 27 градусов в понедельник, а также сильном ветре, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 25 - плюс 27 градусов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице. Кроме того, в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а также призвали быть внимательными на улице. По прогнозу синоптиков, порывы сильного ветра сохранятся до 21.00. В отдельных районах столицы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Погода
Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и сильном ветре

Москвичей предупредили о жаре до 27 градусов и ветре с порывами до 15 м/с

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о жаре до 27 градусов в понедельник, а также сильном ветре, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 25 - плюс 27 градусов", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что жителям следует избегать длительного пребывания на улице.
Кроме того, в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а также призвали быть внимательными на улице. По прогнозу синоптиков, порывы сильного ветра сохранятся до 21.00. В отдельных районах столицы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град.
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