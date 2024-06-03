https://ria.ru/20240603/moskva-1950108068.html

В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях

В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях - РИА Новости, 03.06.2024

В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:43

2024-06-03T10:43

2024-06-03T11:14

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html

https://realty.ria.ru/20240521/artefakty-1946206702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков