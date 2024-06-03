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В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях - РИА Новости, 03.06.2024
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10:43 03.06.2024 (обновлено: 11:14 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/moskva-1950108068.html
В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях
В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях - РИА Новости, 03.06.2024
В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:43
2024-06-03T11:14
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. "Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
https://ria.ru/20231222/remont-1917397487.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали замену деформационных швов на инженерных сооружениях

Бирюков: в Москве начали обновлять деформационные швы на инженерных сооружениях

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыРаботы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве
Работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене деформационных швов на инженерных сооружениях, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тысяч погонных метров", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Работы проводятся только в теплое время года и в соответствии с определенной технологией. Специалисты вначале разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта, вводятся временные перекрытия по одной полосе", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ежегодное выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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