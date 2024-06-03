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В Хамовниках отремонтируют дом 1957 года постройки - РИА Новости, 03.06.2024
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В Хамовниках отремонтируют дом 1957 года постройки
В Хамовниках отремонтируют дом 1957 года постройки - РИА Новости, 03.06.2024
В Хамовниках отремонтируют дом 1957 года постройки
Дом 1957 года постройки на Комсомольском проспекте в Хамовниках ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:02
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дом 1957 года постройки на Комсомольском проспекте в Хамовниках ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Хамовниках начался капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте. Это здание построили в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. На сайте сообщили, что ремонтные работы начали с расчистки и промывки фасада от грязи, затем отремонтировали рустованную штукатурку, заменили поврежденную керамическую плитку и элементы кирпичной кладки, обработали антисептиком участки, пораженные грибком или со следами намокания. Сейчас идут работы по восстановлению декоративных элементов и балконов. После этого, планируется покрасить фасад на уровне двух нижних этажей. "Финальными штрихами станут установка новых оконных стеклопакетов в подъездах, ремонт входных групп и замена водосточной системы. На крыше обновляют каркас и меняют кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, утеплят чердачное перекрытие для восстановления температурно-влажностного режима", - объяснили на сайте. Помимо этого, в рамках капитального ремонта будут приведены в порядок подвал и подъезды, специалисты проложат новые электрические кабели, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Отмечается, что этот дом имеет переменную этажность (11-12 этажей), при этом два нижних отделены от верхней части профилированным карнизом и акцентированы рустом, а межоконные пространства верхнего этажа украшены барельефами. На сайте подчеркивается, что в доме на Комсомольском проспекте живет композитор Александра Пахмутова. "Московская программа капитального ремонта жилого фонда - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов", - добавили на сайте мэра и правительства Москвы.
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общество, москва, россия, александра пахмутова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Россия, Александра Пахмутова
В Хамовниках отремонтируют дом 1957 года постройки

В Хамовниках отремонтируют дом постройки 1957 г, где живет композитор Пахмутова

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыВ Хамовниках ремонтируют дом 1957 года постройки
В Хамовниках ремонтируют дом 1957 года постройки - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Хамовниках ремонтируют дом 1957 года постройки
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дом 1957 года постройки на Комсомольском проспекте в Хамовниках ремонтируют в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Хамовниках начался капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте. Это здание построили в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
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На сайте сообщили, что ремонтные работы начали с расчистки и промывки фасада от грязи, затем отремонтировали рустованную штукатурку, заменили поврежденную керамическую плитку и элементы кирпичной кладки, обработали антисептиком участки, пораженные грибком или со следами намокания. Сейчас идут работы по восстановлению декоративных элементов и балконов. После этого, планируется покрасить фасад на уровне двух нижних этажей.
"Финальными штрихами станут установка новых оконных стеклопакетов в подъездах, ремонт входных групп и замена водосточной системы. На крыше обновляют каркас и меняют кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, утеплят чердачное перекрытие для восстановления температурно-влажностного режима", - объяснили на сайте.
Помимо этого, в рамках капитального ремонта будут приведены в порядок подвал и подъезды, специалисты проложат новые электрические кабели, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
Отмечается, что этот дом имеет переменную этажность (11-12 этажей), при этом два нижних отделены от верхней части профилированным карнизом и акцентированы рустом, а межоконные пространства верхнего этажа украшены барельефами.
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На сайте подчеркивается, что в доме на Комсомольском проспекте живет композитор Александра Пахмутова.
"Московская программа капитального ремонта жилого фонда - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов", - добавили на сайте мэра и правительства Москвы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваРоссияАлександра Пахмутова
 
 
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