https://ria.ru/20240603/mosbirzha-1950190166.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года - РИА Новости, 03.06.2024

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года

Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:00

2024-06-03T15:00

2024-06-03T15:01

экономика

московская биржа

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.

https://ria.ru/20240530/rubl-1949199637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, москва