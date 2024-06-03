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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года - РИА Новости, 03.06.2024
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года
Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:00
2024-06-03T15:00
2024-06-03T15:01
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, москва
Экономика, Московская биржа, Москва
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с начала года
Рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января