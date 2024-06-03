Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 03.06.2024 (обновлено: 21:45 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950285274.html
Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке
Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке - РИА Новости, 03.06.2024
Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке
Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:30
2024-06-03T21:45
в мире
молдавия
владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74840/44/748404422_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_64cc6ca04cbd4ff699c3258091b1c64d.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. Ранее Центральное исполнительное бюро Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), лидером которой является Филат, приняло решение о выдвижении его кандидатом на пост президента. "Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение (участвовать в президентской гонке – ред.), я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Эта власть слабая… Самое слабое руководство за всю современную историю с периода независимости республики", - сказал Филат в интервью кишинёвскому блогеру Габриелу Кэлину, в эфире его проекта на канале Youtube. Политик отметил, что самая большая ошибка нынешнего президента Молдавии Майи Санду - нарушение конституции "и действия, которые привели к разобщению молдавского общества". В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик постоянно выступает с критикой в адрес президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности. Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса.
https://ria.ru/20240527/partiya-1948755313.html
https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html
https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74840/44/748404422_106:0:2773:2000_1920x0_80_0_0_65cf4c04a59d73f529ab76a5f9536d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке

Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил об участии в президентской гонке

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Филат
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке.
Ранее Центральное исполнительное бюро Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), лидером которой является Филат, приняло решение о выдвижении его кандидатом на пост президента.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах
27 мая, 19:36
"Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение (участвовать в президентской гонке – ред.), я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Эта власть слабая… Самое слабое руководство за всю современную историю с периода независимости республики", - сказал Филат в интервью кишинёвскому блогеру Габриелу Кэлину, в эфире его проекта на канале Youtube.
Политик отметил, что самая большая ошибка нынешнего президента Молдавии Майи Санду - нарушение конституции "и действия, которые привели к разобщению молдавского общества".
Сторонники объединения Молдавии и Румынии - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Политолог заявил о форсированной румынизации Молдавии
2 июня, 17:21
В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик постоянно выступает с критикой в адрес президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.
Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Молдавии готовятся к репрессиям, заявил депутат
24 мая, 23:42
 
В миреМолдавияВладимир ФилатМайя СандуЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала