https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950285274.html

Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке

Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке - РИА Новости, 03.06.2024

Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:30

2024-06-03T21:30

2024-06-03T21:45

в мире

молдавия

владимир филат

майя санду

либерально-демократическая партия молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/74840/44/748404422_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_64cc6ca04cbd4ff699c3258091b1c64d.jpg

КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке. Ранее Центральное исполнительное бюро Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), лидером которой является Филат, приняло решение о выдвижении его кандидатом на пост президента. "Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение (участвовать в президентской гонке – ред.), я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Эта власть слабая… Самое слабое руководство за всю современную историю с периода независимости республики", - сказал Филат в интервью кишинёвскому блогеру Габриелу Кэлину, в эфире его проекта на канале Youtube. Политик отметил, что самая большая ошибка нынешнего президента Молдавии Майи Санду - нарушение конституции "и действия, которые привели к разобщению молдавского общества". В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик постоянно выступает с критикой в адрес президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности. Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса.

https://ria.ru/20240527/partiya-1948755313.html

https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html

https://ria.ru/20240524/moldaviya-1948264997.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии