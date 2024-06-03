Экс-премьер Молдавии Филат объявил об участии в президентской гонке
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил об участии в президентской гонке
Владимир Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил о своем участии в президентской гонке.
Ранее Центральное исполнительное бюро Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ), лидером которой является Филат, приняло решение о выдвижении его кандидатом на пост президента.
"Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение (участвовать в президентской гонке – ред.), я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Эта власть слабая… Самое слабое руководство за всю современную историю с периода независимости республики", - сказал Филат в интервью кишинёвскому блогеру Габриелу Кэлину, в эфире его проекта на канале Youtube.
Политик отметил, что самая большая ошибка нынешнего президента Молдавии Майи Санду - нарушение конституции "и действия, которые привели к разобщению молдавского общества".
В июле 2022 года Филат после нескольких лет неучастия в политической жизни страны был снова переизбран председателем ЛДПМ на четыре года. Политик постоянно выступает с критикой в адрес президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", обвиняя их в некомпетентности и безответственности.
Филат в 2016 году был приговорен к девяти годам тюрьмы после того, как прокуроры доказали его виновность в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). В начале декабря 2020 года он был досрочно освобожден. Адвокаты политика опротестовали вердикты молдавских судей в Европейском суде по правам человека, который установил, что в отношении Филата не было справедливого судебного процесса.
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