https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950271147.html

В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции

В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции - РИА Новости, 03.06.2024

В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции

Процесс европейской интеграции под руководством президента Молдавии Майи Санду завершится потерей молдавской государственности, заявила в комментарии РИА... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:33

2024-06-03T19:33

2024-06-03T19:33

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

евросоюз

европарламент

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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Процесс европейской интеграции под руководством президента Молдавии Майи Санду завершится потерей молдавской государственности, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Вынуждена констатировать, что нынешний политический режим в Молдавии, поддерживаемый президентом Санду, никакого отношения к демократии, ее принципам, понятию правого государства не имеет. Декларируемые затертые лозунги о евродемократии уже надоели даже сторонникам самой Санду, о чем говорят ее снижающиеся рейтинг и уровень доверия со стороны граждан. Процесс европейской интеграции под руководством Санду рискует завершиться потерей молдавской государственности. Если еще продлится срок Санду у власти, то потом уже не придется говорить о государстве Молдавия, останется только придаток ЕС во главе с марионеточным менеджером", - сказала Таубер. Депутат напомнила, что Кишинев отказал Москве в просьбе открыть для граждан России, находящихся в самой Молдавии и на территории Приднестровья, дополнительные участки на выборах президента РФ, но при этом на выборах в Европарламент в республике 9 июня будут открыты 52 избирательных участка для граждан Румынии, семь для граждан Болгарии. "Демократия отрицает любую дискриминацию граждан, включая выдуманный молдавскими властями принцип, что люди живут в "какой-то не такой" стране. О какой важности свободных и честных выборов может говорить госпожа Санду, если сама же признает необъективность власти, называя без суда и следствия своих политических оппонентов преступниками?", - добавила Таубер. Представитель оппозиции подчеркнула, что и голосование по почте для граждан Молдавии, проживающих в США и Канаде и ряде европейских стран, также нарушают принципы демократии. "Под громкие лозунги режим организует грандиозную аферу с голосованием по почте. Надумали себе бестолковых поводов запретить такой формат голосования для молдаван, например, в России — и их не волнует, как они при этом выглядят. А выглядят как узурпаторы власти, а не как проводники "европейской демократии". Открытие избирательных участков в "правильной" стране, например, Румынии (а Санду — гражданка этой страны, напомню) и отказ в этом молдаванам в России — это часть той же грандиозной аферы. Ее цель — украсть у граждан Молдавии выборы. Полностью лишить их возможности влиять на результат, лишить избирательного права. Борьба с оппозиционными силами незаконными методами — от подлога до прямых угроз — это также часть этой грандиозной аферы", - считает Таубер. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950190483.html

https://ria.ru/20240603/vybory-1950097502.html

https://ria.ru/20240531/shor-1949566595.html

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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, евросоюз, европарламент