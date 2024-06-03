https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950271147.html
В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции
В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции - РИА Новости, 03.06.2024
В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции
Процесс европейской интеграции под руководством президента Молдавии Майи Санду завершится потерей молдавской государственности, заявила в комментарии РИА... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:33
2024-06-03T19:33
2024-06-03T19:33
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Процесс европейской интеграции под руководством президента Молдавии Майи Санду завершится потерей молдавской государственности, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Вынуждена констатировать, что нынешний политический режим в Молдавии, поддерживаемый президентом Санду, никакого отношения к демократии, ее принципам, понятию правого государства не имеет. Декларируемые затертые лозунги о евродемократии уже надоели даже сторонникам самой Санду, о чем говорят ее снижающиеся рейтинг и уровень доверия со стороны граждан. Процесс европейской интеграции под руководством Санду рискует завершиться потерей молдавской государственности. Если еще продлится срок Санду у власти, то потом уже не придется говорить о государстве Молдавия, останется только придаток ЕС во главе с марионеточным менеджером", - сказала Таубер. Депутат напомнила, что Кишинев отказал Москве в просьбе открыть для граждан России, находящихся в самой Молдавии и на территории Приднестровья, дополнительные участки на выборах президента РФ, но при этом на выборах в Европарламент в республике 9 июня будут открыты 52 избирательных участка для граждан Румынии, семь для граждан Болгарии. "Демократия отрицает любую дискриминацию граждан, включая выдуманный молдавскими властями принцип, что люди живут в "какой-то не такой" стране. О какой важности свободных и честных выборов может говорить госпожа Санду, если сама же признает необъективность власти, называя без суда и следствия своих политических оппонентов преступниками?", - добавила Таубер. Представитель оппозиции подчеркнула, что и голосование по почте для граждан Молдавии, проживающих в США и Канаде и ряде европейских стран, также нарушают принципы демократии. "Под громкие лозунги режим организует грандиозную аферу с голосованием по почте. Надумали себе бестолковых поводов запретить такой формат голосования для молдаван, например, в России — и их не волнует, как они при этом выглядят. А выглядят как узурпаторы власти, а не как проводники "европейской демократии". Открытие избирательных участков в "правильной" стране, например, Румынии (а Санду — гражданка этой страны, напомню) и отказ в этом молдаванам в России — это часть той же грандиозной аферы. Ее цель — украсть у граждан Молдавии выборы. Полностью лишить их возможности влиять на результат, лишить избирательного права. Борьба с оппозиционными силами незаконными методами — от подлога до прямых угроз — это также часть этой грандиозной аферы", - считает Таубер. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950190483.html
https://ria.ru/20240603/vybory-1950097502.html
https://ria.ru/20240531/shor-1949566595.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_336db122c5830c5e001c2bfc6dd71195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, евросоюз, европарламент
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер, Евросоюз, Европарламент
В Молдавии предрекли потерю государственности из-за евроинтеграции
Депутат Таубер: евроинтеграция приведет к потере государственности Молдавии
КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Процесс европейской интеграции под руководством президента Молдавии Майи Санду завершится потерей молдавской государственности, заявила в комментарии РИА Новости депутат парламента, исполнительный секретарь исполкома оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Саммит ЕС
14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной
и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
.
"Вынуждена констатировать, что нынешний политический режим в Молдавии, поддерживаемый президентом Санду, никакого отношения к демократии, ее принципам, понятию правого государства не имеет. Декларируемые затертые лозунги о евродемократии уже надоели даже сторонникам самой Санду, о чем говорят ее снижающиеся рейтинг и уровень доверия со стороны граждан. Процесс европейской интеграции под руководством Санду рискует завершиться потерей молдавской государственности. Если еще продлится срок Санду у власти, то потом уже не придется говорить о государстве Молдавия, останется только придаток ЕС во главе с марионеточным менеджером", - сказала Таубер.
Депутат напомнила, что Кишинев отказал Москве в просьбе открыть для граждан России
, находящихся в самой Молдавии и на территории Приднестровья, дополнительные участки на выборах президента РФ, но при этом на выборах в Европарламент
в республике 9 июня будут открыты 52 избирательных участка для граждан Румынии
, семь для граждан Болгарии
.
"Демократия отрицает любую дискриминацию граждан, включая выдуманный молдавскими властями принцип, что люди живут в "какой-то не такой" стране. О какой важности свободных и честных выборов может говорить госпожа Санду, если сама же признает необъективность власти, называя без суда и следствия своих политических оппонентов преступниками?", - добавила Таубер.
Представитель оппозиции подчеркнула, что и голосование по почте для граждан Молдавии, проживающих в США
и Канаде
и ряде европейских стран, также нарушают принципы демократии.
"Под громкие лозунги режим организует грандиозную аферу с голосованием по почте. Надумали себе бестолковых поводов запретить такой формат голосования для молдаван, например, в России — и их не волнует, как они при этом выглядят. А выглядят как узурпаторы власти, а не как проводники "европейской демократии". Открытие избирательных участков в "правильной" стране, например, Румынии (а Санду — гражданка этой страны, напомню) и отказ в этом молдаванам в России — это часть той же грандиозной аферы. Ее цель — украсть у граждан Молдавии выборы. Полностью лишить их возможности влиять на результат, лишить избирательного права. Борьба с оппозиционными силами незаконными методами — от подлога до прямых угроз — это также часть этой грандиозной аферы", - считает Таубер.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение
" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.