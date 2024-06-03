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В Молдавии рассказали о степени готовности к переговорам о вступлении в ЕС - РИА Новости, 03.06.2024
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15:01 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950190483.html
В Молдавии рассказали о степени готовности к переговорам о вступлении в ЕС
В Молдавии рассказали о степени готовности к переговорам о вступлении в ЕС - РИА Новости, 03.06.2024
В Молдавии рассказали о степени готовности к переговорам о вступлении в ЕС
Спикер парламента и председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в понедельник, что страна почти полностью готова к... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:01
2024-06-03T15:01
в мире
молдавия
игорь гросу
евросоюз
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Спикер парламента и председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в понедельник, что страна почти полностью готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Высший совет прокуроров Молдавии 30 мая выдвинул кандидатуру Иона Мунтяну на должность генерального прокурора и предложил его на утверждение президентом страны Майей Санду. Глава молдавского государства приняла присягу нового генпрокурора 1 июня. "Назначение генпрокурора было одной из девяти рекомендаций (Еврокомиссии), которую мы обязались выполнить. Назначение генпрокурора - это очень хорошее дело. Высший совет прокуроров выполнил свою задачу, это можно только приветствовать. И это значит, что мы практически полностью подготовлены к официальному открытию переговоров", - заявил Гросу на брифинге. Он выразил надежду, что переговоры могут начаться в конце июня, власти рассчитывают, что это может произойти 25-26 июня. Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова ранее сообщила, что решение о начале переговоров о вступлении республики в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240416/referendum-1940403964.html
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в мире, молдавия, игорь гросу, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Евросоюз
В Молдавии рассказали о степени готовности к переговорам о вступлении в ЕС

Спикер парламента: Молдавия почти готова к началу переговоров о вступлении в ЕС

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Спикер парламента и председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил в понедельник, что страна почти полностью готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.
Высший совет прокуроров Молдавии 30 мая выдвинул кандидатуру Иона Мунтяну на должность генерального прокурора и предложил его на утверждение президентом страны Майей Санду. Глава молдавского государства приняла присягу нового генпрокурора 1 июня.
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"Назначение генпрокурора было одной из девяти рекомендаций (Еврокомиссии), которую мы обязались выполнить. Назначение генпрокурора - это очень хорошее дело. Высший совет прокуроров выполнил свою задачу, это можно только приветствовать. И это значит, что мы практически полностью подготовлены к официальному открытию переговоров", - заявил Гросу на брифинге. Он выразил надежду, что переговоры могут начаться в конце июня, власти рассчитывают, что это может произойти 25-26 июня.
Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова ранее сообщила, что решение о начале переговоров о вступлении республики в Евросоюз может быть принято в последнюю неделю июня.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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