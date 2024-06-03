В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов
Полиция Молдавии изъяла у сторонников блока "Победа" около 170 тысяч долларов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставители оппозиционного политического блока "Победа"
Представители оппозиционного политического блока "Победа". Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. С тех пор представителей и сторонников блока, которые возвращаются на родину из Москвы регулярно подвергают обыскам. В апреле полиция сообщила, что изъяла у них около миллиона долларов.
"Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев (около 170 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры". В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь "курьеров" просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.