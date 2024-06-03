https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950185398.html

В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов

В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов - РИА Новости, 03.06.2024

В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов

Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:43

2024-06-03T14:43

2024-06-03T14:43

в мире

молдавия

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941720553_0:215:3092:1954_1920x0_80_0_0_9ef084c8f178b3a63666e326f4f5d24f.jpg

КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. С тех пор представителей и сторонников блока, которые возвращаются на родину из Москвы регулярно подвергают обыскам. В апреле полиция сообщила, что изъяла у них около миллиона долларов. "Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев (около 170 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры". В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь "курьеров" просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.

https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евразийский экономический союз