Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950185398.html
В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов
В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов - РИА Новости, 03.06.2024
В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов
Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:43
2024-06-03T14:43
в мире
молдавия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941720553_0:215:3092:1954_1920x0_80_0_0_9ef084c8f178b3a63666e326f4f5d24f.jpg
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. С тех пор представителей и сторонников блока, которые возвращаются на родину из Москвы регулярно подвергают обыскам. В апреле полиция сообщила, что изъяла у них около миллиона долларов. "Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев (около 170 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры". В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь "курьеров" просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.
https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941720553_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_5fa0409b40e9d35b1f20cd7f670eadc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Евразийский экономический союз
В Молдавии у сторонников блока "Победа" изъяли 170 тысяч долларов

Полиция Молдавии изъяла у сторонников блока "Победа" около 170 тысяч долларов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставители оппозиционного политического блока "Победа"
Представители оппозиционного политического блока Победа - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Представители оппозиционного политического блока "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тысяч долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. С тех пор представителей и сторонников блока, которые возвращаются на родину из Москвы регулярно подвергают обыскам. В апреле полиция сообщила, что изъяла у них около миллиона долларов.
"Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев (около 170 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры". В полиции полагают, что представители политсилы заранее предлагали некоторым лицам съездить в Москву, чтобы затем получить конверт с деньгами, который они должны были привезти в республику. В молдавской полиции также сообщили, что что после массовых проверок в аэропорту Кишинева появилась новая схема: теперь "курьеров" просят переводить деньги через платежные системы или сразу помещать их на банковские счета.
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Кишиневе задержали лидера оппозиционной партии "Шанс"
28 мая, 21:19
 
В миреМолдавияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала