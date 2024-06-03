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Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны
Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны - РИА Новости, 03.06.2024
Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что на сегодняшний день безопасность страны не подвергается военным угрозам. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:41
2024-06-03T08:41
2024-06-03T08:41
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что на сегодняшний день безопасность страны не подвергается военным угрозам. "В настоящее время непосредственной военной угрозы безопасности нашей страны нет… В то же время мы внимательно следим за развитием событий в этой части, анализируем различные сценарии, прилагаем усилия по укреплению обороноспособности и повышению национальной устойчивости", - заявил Носатый журналистам. Вместе с тем, утверждает он, более серьезной угрозой для страны является гибридная война, которая негативно влияет на развитие Молдавии. "Совершенствование правовой базы в этом отношении, переоценка политики безопасности, укрепление оборонного потенциала и укрепление сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями – таковы лишь некоторые из эффективных мер, которые способствуют повышению нашей устойчивости к гибридным вызовам", - добавил министр. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны
Министр обороны Носатый: безопасность Молдавии не подвергается военным угрозам