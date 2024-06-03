https://ria.ru/20240603/moduli-1950073654.html

В России проведут испытания гусеничных модулей для геологоразведки

В России проведут испытания гусеничных модулей для геологоразведки - РИА Новости, 03.06.2024

В России проведут испытания гусеничных модулей для геологоразведки

Научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ) совместно с военно-промышленным холдингом KMZ (кингиссеппский машиностроительный завод) и заводом КАМАЗ... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:03

2024-06-03T03:03

2024-06-03T03:03

экономика

технологии

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

камаз (завод)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Научно-исследовательский автомобильный институт (НАМИ) совместно с военно-промышленным холдингом KMZ (кингиссеппский машиностроительный завод) и заводом КАМАЗ впервые В РФ проведут в ближайшие два месяца испытания в рамках импортозамещения гусеничных модулей, используемых на виброисточниках для геологоразведки, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Ранее эти модули поставлялись в Россию и по всему миру французской компанией SERCEL. Это были машины NOMAD65 и NOMAD65NEO. "Ближайшие два месяца в НАМИ впервые в РФ пройдут испытания. Базовое шасси КамАЗа будет оснащено гусеничными модулями нашей разработки. Изделия французской компании прошли полный реинжиниринг в стенах военно-промышленного холдинга KMZ. Предприятие разработало конструкторскую документацию, подготовило технологические процессы для изготовления непосредственно на отечественных промышленных мощностях", - сказал Даниленко. По его словам, в настоящее время в России в эксплуатации находится достаточное количество таких машин, их регулярное использование требует своевременной замены модулей, текущего обслуживания, таким образом образовывается два рынка сбыта в виде сопровождения эксплуатации французских машин, запасные части которым по большей части прекратили привозить в Россию. "Вторая ниша - это создание полностью отечественных машин на базе КамАЗ, адаптация базовых шасси под создание виброисточников для глубокой геологоразведки", - отметил Даниленко. Он пояснил, что виброисточник подает сильный вибрационный сигнал в землю, за счёт отражения позволяет проанализировать характер залежи и их глубину.

https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

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экономика, технологии, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", камаз (завод)