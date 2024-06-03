https://ria.ru/20240603/mobilizatsiya-1950295258.html

СМИ: предприятия ВПК на Украине пожаловались на мобилизацию работников

СМИ: предприятия ВПК на Украине пожаловались на мобилизацию работников - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ: предприятия ВПК на Украине пожаловались на мобилизацию работников

Оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников от мобилизации как критически важные предприятия, пожаловались... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:43

2024-06-03T23:43

2024-06-03T23:43

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Оборонные предприятия Украины, имеющие законные основания для брони всего штата сотрудников от мобилизации как критически важные предприятия, пожаловались правительству, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных, сообщает украинское издание "Страна". "Украинские предприятия ВПК, имеющие по закону основание бронировать до 100% персонала, заявляют о том, что ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) мобилизуют их работников во время сверки данных", - приводит текст совместного обращения ряда компаний издание в Telegram-канале. Уточняется, что более сорока предприятий в обращении к премьер-министру, министрам обороны и стратегических отраслей промышленности, а также - главнокомандующему ВСУ, утверждают, что после достижения работником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные с военкоматом, а работник – пройти военно-врачебную комиссию. "Не редки случаи, когда именно в этот период военкоматы осуществляют мобилизацию указанной категории работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации госконтрактов оборонного назначения. Сразу после прохождения комиссии таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование", - заявляют предприятия. Такая ситуация чревата срывом государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства, говорится в заявлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины