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Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:46
2024-06-03T15:46
2024-06-03T15:57
минск
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михаил мишустин
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Мишустин в понедельник прибыл в Минск с двухдневным визитом. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены. "Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится всё больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", - сказал Мишустин. По его мнению, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль. "Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", - добавил Мишустин.
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минск, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Минск, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Мишустин предложил ЕАЭС подготовить проект совместного развития агротехнологий
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий.
Мишустин в понедельник прибыл в Минск с двухдневным визитом.
Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза
" он отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены.
"Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится всё больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", - сказал Мишустин.
По его мнению, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль.
"Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", - добавил Мишустин.