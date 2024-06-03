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Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии - РИА Новости, 03.06.2024
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15:46 03.06.2024 (обновлено: 15:57 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:46
2024-06-03T15:57
минск
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Мишустин в понедельник прибыл в Минск с двухдневным визитом. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены. "Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится всё больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", - сказал Мишустин. По его мнению, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль. "Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html
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минск, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Минск, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии

Мишустин предложил ЕАЭС подготовить проект совместного развития агротехнологий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в Минске. 3 июня 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в Минске. 3 июня 2024
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий.
Мишустин в понедельник прибыл в Минск с двухдневным визитом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
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Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены.
"Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится всё больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Вчера, 15:24
По его мнению, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль.
"Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Вчера, 15:20
 
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