https://ria.ru/20240603/mishustin-1950204271.html

Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии

Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин предложил странам ЕАЭС совместно развивать агротехнологии

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:46

2024-06-03T15:46

2024-06-03T15:57

минск

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950206715_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8de3ed946c0d5fb10a00e5497a82d841.jpg

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Минск предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий. Мишустин в понедельник прибыл в Минск с двухдневным визитом. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены. "Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится всё больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", - сказал Мишустин. По его мнению, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно и без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль. "Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950194380.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире