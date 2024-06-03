https://ria.ru/20240603/mishustin-1950202071.html
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса" - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс",... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:40
2024-06-03T15:40
2024-06-03T15:40
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс", считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза", он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры. "Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", - сказал Мишустин. Он добавил, что в прошлом году было подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к "Агроэкспрессу". "И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
Мишустин призвал продолжить создание агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс", считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза
", он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры.
"Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в прошлом году было подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к "Агроэкспрессу".
"И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания", - сказал Мишустин.