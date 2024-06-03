Рейтинг@Mail.ru
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса" - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950202071.html
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса" - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"
Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс",... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:40
2024-06-03T15:40
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_0:297:2676:1802_1920x0_80_0_0_a510caad59ce66342d5663fae3ed3ce8.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс", считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза", он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры. "Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", - сказал Мишустин. Он добавил, что в прошлом году было подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к "Агроэкспрессу". "И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950194380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_164:0:2676:1884_1920x0_80_0_0_73f3b6b30e78835789ddb881dfa98e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин высказался о создании агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"

Мишустин призвал продолжить создание агрохабов для "Евразийского агроэкспресса"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс", считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза", он подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Вчера, 15:24
"Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в прошлом году было подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к "Агроэкспрессу".
"И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Россия останется ответственным поставщиком продовольствия, заявил Мишустин
Вчера, 15:20
 
РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала