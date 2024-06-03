https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html

Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС

Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС

Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:29

2024-06-03T15:29

2024-06-03T16:05

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство в АПК за десять лет существования Союза увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах "пятерки", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин отметил, что взаимные поставки позволяют стабилизировать цены в период межсезонья.

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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире