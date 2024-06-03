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Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:29
2024-06-03T15:29
2024-06-03T16:05
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство в АПК за десять лет существования Союза увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах "пятерки", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин отметил, что взаимные поставки позволяют стабилизировать цены в период межсезонья.
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
Мишустин: производство в АПК в ЕАЭС выросло за первый квартал 2024 года на 1,5%