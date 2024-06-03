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Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
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15:29 03.06.2024 (обновлено: 16:05 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950196935.html
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС
Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:29
2024-06-03T16:05
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Производство в АПК за десять лет существования Союза увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах "пятерки", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза". Мишустин отметил, что взаимные поставки позволяют стабилизировать цены в период межсезонья.
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин рассказал о росте производства в АПК в ЕАЭС

Мишустин: производство в АПК в ЕАЭС выросло за первый квартал 2024 года на 1,5%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в Минске. 3 июня 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза в Минске. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в Минске. 3 июня 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на четверть, за первый квартал этого года прибавило еще свыше 1,5%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Производство в АПК за десять лет существования Союза увеличилось более чем на четверть. И за первый квартал текущего года прибавило еще свыше полутора процентов. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах "пятерки", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
Мишустин отметил, что взаимные поставки позволяют стабилизировать цены в период межсезонья.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Вчера, 15:24
 
РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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