Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:24
2024-06-03T15:24
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_b7e0282733e3f6b22ff924673335c472.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Задача обеспечения продовольственной безопасности, без преувеличения имеет ключевое значение для России и всех государств Евразийского экономического союза. Важно, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" Мишустин отметил, что это требует развития десятка смежных направлений, в том числе производства собственной сельхозтехники и удобрений, пищевой, перерабатывающей и химической промышленности. "Необходимо также выстроить надёжную логистику. Наладить устойчивые торговые связи и цепочки поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров. Продолжить стимулирование научных исследований и разработок", - сказал он.
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583144.html
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7d3956c9e4d98d53b83d6796c2b73731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС

Мишустин: продовольственная безопасность имеет ключевое значение для РФ и ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Задача обеспечения продовольственной безопасности, без преувеличения имеет ключевое значение для России и всех государств Евразийского экономического союза. Важно, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза"
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Мишустин заявил о росте внешнеэкономических связей в рамках ЕАЭС
31 мая, 10:24
Мишустин отметил, что это требует развития десятка смежных направлений, в том числе производства собственной сельхозтехники и удобрений, пищевой, перерабатывающей и химической промышленности.
"Необходимо также выстроить надёжную логистику. Наладить устойчивые торговые связи и цепочки поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров. Продолжить стимулирование научных исследований и разработок", - сказал он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
31 мая, 10:27
 
РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала