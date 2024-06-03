https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html

Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС

Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2024

Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС

Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:24

2024-06-03T15:24

2024-06-03T15:24

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Задача обеспечения продовольственной безопасности имеет ключевое значение для России и всех государств ЕАЭС, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Задача обеспечения продовольственной безопасности, без преувеличения имеет ключевое значение для России и всех государств Евразийского экономического союза. Важно, чтобы гражданам были доступны качественные, здоровые и, конечно, разнообразные продукты питания", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" Мишустин отметил, что это требует развития десятка смежных направлений, в том числе производства собственной сельхозтехники и удобрений, пищевой, перерабатывающей и химической промышленности. "Необходимо также выстроить надёжную логистику. Наладить устойчивые торговые связи и цепочки поставок топлива, удобрений, зерна и других продовольственных товаров. Продолжить стимулирование научных исследований и разработок", - сказал он.

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583144.html

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html

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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире